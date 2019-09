Klimawandel : So reagieren Politiker und Organisationen auf den IPCC-Bericht

Der neue Sonderbericht des Weltklimarats lässt Politiker und Organisationen geschockt zurück. Fridays for Future reagierte erzürnt auf den IPCC-Bericht, nach dem der Zustand der Meere noch schlechter als erwartet ist. Der deutsche Ableger der Bewegung spottete über die bisherigen Umweltschutzbemühungen der Bundesregierung.

In einem Tweet empfahl Fridays for Future Germany allen Klimawandelskeptikern die Lektüre des Sonderberichts und schrieb am Mittwochmittag mit Blick auf die Kritik an Greta Thunberg: „An alle, die in den letzten Tagen so fleißig Kommentare geschrieben haben, dass sie sich von einer „16-jährigen Heulsuse“ gar nichts sagen lassen: Hört mit dem Tippen auf und lest euch einfach mal das durch, was uns da zur Wut bringt.“

Jan Kowalzig von der Entwicklungsorganisation Oxfam Deutschland erklärte: „Den Bericht des IPCC sollte die Bundesregierung als weitere Mahnung verstehen, wie sehr ihre schwache Leistung beim Klimaschutz die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen in anderen Teilen der Welt bedroht und zerstört.“

Die Umweltorganisation WWF teilte mit, es sei „zum Weinen, dass diesem erneuten Paukenschlag der Wissenschaft wieder nur ein Flüstern der Politik vorangegangen“ sei. „Deutschland wird mit seinem Klimapäckchen keinen nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz und damit zum Schutz unserer Meere und Gletscher beitragen können, die Bundesregierung hat hier versagt“, kritisierte Heike Vesper vom WWF Deutschland.

Karsten Smid von Greenpeace forderte, Merkel müsse „ihr mutloses Klimapaket zurücknehmen“. „Mit ihrer zukunftsvergessenden Klimapolitik nach dem Motto ’Nach mir die Sintflut’ dürfen wir uns nicht abfinden.“ Die Deutsche Umwelthilfe wandte sich angesichts des schlechten Zustands der Weltmeere an Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und forderte sie auf, die „Überfischung noch in diesem Jahr“ zu beenden.

„Im Moment verlieren wir den Kampf“

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, sprach von einem „dramatischen Bild“, das der IPCC Bericht zeichne. „Damit die Klimakrise nicht eskaliert, muss jetzt endlich gegengesteuert und entschieden gehandelt werden“. sagte der Politiker und forderte die Regierung einmal mehr auf, „sich nicht länger am Klein-Klein festzuhalten, sondern ein umfassendes, verbindliches und schnell wirksames Klimaschutzpaket vorzulegen.“

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) räumte ein, dass die Bundesregierung bisher nicht genügend in puncto Klimaschutz getan habe. „Der Klimagipfel in New York war ein Weckruf: Wir liegen beim weltweiten Klimaschutz zurück“, sagte Müller in Berlin. Deutschland und andere Länder müssten „jetzt entschlossen die Treibhausgasemissionen verringern und in eine globale Energiewende und den weltweiten Tropenwaldschutz investieren“.

Emmanuel Macron hatte sich schon am Vortag während seiner Rede bei der UN-Generaldebatte in New York entsetzt gezeigt: „Es ist absolut verheerend – im Moment verlieren wir den Kampf", sagte der französische Präsident.

Die Experten des Weltklimarats haben für ihren am Mittwoch in Monaco vorgestellten Sonderbericht zahlreiche Studien ausgewertet. Danach steigt der Meeresspiegel immer stärker an, die Ozeane werden wärmer und schrumpfende Gletscher bedrohen die Trinkwasserversorgung. Derzeit steuert die Welt auf eine Erderwärmung von drei Grad Celsius zu.