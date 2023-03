Der Klimaschutz verlange so drastische Einschränkungen, dass die Wirtschaft nicht mehr wachsen könne, sagen Aktivisten. Ökonomen und Politiker halten dagegen: Ein solcher Kurs schade dem Klima. Und am Ende sogar der Demokratie.

In einem Punkt sind sich fast alle Fachleute einig: Will ein Land klimaneutral werden, muss es weniger Energie verbrauchen. Häuser werden besser gedämmt, Wärme aus der Industrie wird zum Heizen benutzt, Güter werden mit Zügen transportiert statt in Lastwägen. Der Verbrauch sinkt, und der soll dann allein mit der Kraft von Wind und Sonne gedeckt werden. So steht es in vielen Studien zur Energiewende. Damit das funktioniert, muss allerdings noch etwas hinzukommen, und das deuten viele Studien nur an. Die Menschen müssen ihr Verhalten anpassen, sie müssen verzichten.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.







Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung



Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung etwa nimmt an, dass Deutschland schon 2040 klimaneutral sein könnte, auch aufgrund von „Verhaltensanpassungen“. Was damit gemeint ist, geht aus einer Fußnote hervor. Der Individualverkehr müsste um ein Drittel sinken, sonst geht die Rechnung nicht auf. Es wäre ein enormer Rückgang von Autos auf den Straßen, versteckt im Kleingedruckten.

Was anderswo im Anhang steht, sagen manche Aktivisten und Politiker frei heraus: Echten Klimaschutz gibt es nur mit Einschränkungen, und die müssen drastisch sein, weil der Welt die Zeit davonläuft. Zu Ende gedacht, bedeutet das, Abschied zu nehmen von etwas, das die Deutschen seit Jahrzehnten so gewohnt sind wie die freie Fahrt auf der Autobahn: von einer wachsenden Wirtschaft.

Eine Schrumpfkur für das ganze Land

Die Aktivisten nennen das „degrowth“, eine Schrumpfkur für das ganze Land. Man könnte also sagen, was sie vertreten, ist gar nicht so radikal, es ist nur konsequent. Sie fordern den Verzicht ein, den andere nur voraussetzen und der nötig ist, um den Planeten zu retten.

Joel Schmitt von der „Letzten Generation“ etwa sagt der F.A.S., es gehe jetzt darum, „den Klimakollaps zu verhindern“, denn wenn der eintrete, kollabiere auch die Wirtschaft. Und wenn die Politik nun alles Notwendige tue, „müssen einige Branchen stark schrumpfen oder ganz eingestellt werden“, zum Beispiel die Flugbranche, Automobilkonzerne und Chemieriesen. Das wirke sich bestimmt auch auf das Bruttoinlandsprodukt aus, „es wäre unehrlich, das zu verschweigen“. Carla Reemtsma von „Fridays for Future“ sieht es ähnlich. Eine wachsende Wirtschaft sei „grundsätzlich nicht vereinbar mit Klimaschutz“.

Deutschland wird nie genug Energie haben

Dabei haben beide nichts gegen Wachstum an sich. Sie glauben nur nicht, dass es realistisch ist, wenn die Regierung Ernst macht mit dem Klimaschutz. „Gerade wenn wir uns die nächsten Jahrzehnte anschauen“, sagt Reemtsma, „wird es nicht möglich sein, zu wachsen und gleichzeitig die Emissionen so zu reduzieren, wie wir es müssen.“ So denken nicht nur Aktivisten. Die grüne Bundestagsabgeordnete und Obfrau im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Kathrin Henneberger, bezeichnet „degrowth“ als „Ziel“ ihrer Politik. Sie gehört zum fundamentalistischen Flügel der Partei und ist überzeugt: „Unserer Welt würde es besser gehen, wenn wir von einer rein kapitalistischen Wirtschaft wegkommen und etwas anderes erreichen. Ich würde von einer klimagerechten Weltgemeinschaft sprechen.“

In der Welt von Henneberger und Co. müssen die Deutschen auf einiges verzichten: Auf einen Flug von Hamburg nach München zum Beispiel. Inlandsflüge wären nämlich verboten. Auf Autos mit mehr als 200 Pferdestärken. Auf beheizte Swimmingpools und Luxusvillen. Auf Kreuzfahrten. Aber auch auf viele Dinge, die das Land im Hintergrund am Laufen halten. Darauf, dass Autobahnen noch weiter ausgebaut werden zum Beispiel, jedenfalls wenn es nach Henneberger geht. Denn dafür müsste man Bäume abholzen, obwohl man doch welche pflanzen sollte, das bindet Kohlendioxid.