Neuer UN-Klimasekretär : Ein Diplomat für das Klima

Viel Zeit zur Vorbereitung hatte Simon Stiell nicht. Mitte August ernannte UN-Generalsekretär António Guterres ihn zum Leiter des Klimasekretariats in Bonn, nun ist sein Verhandlungsgeschick direkt bei der Klimakonferenz in Scharm el-Scheich gefragt. Dieses Tempo passt zur Lage, die Stiell als dringlich wahrnimmt: „Wir sind bei Umfang und Geschwindigkeit von Emissionssenkungen überhaupt noch nicht da, wo wir für eine Welt mit höchstens 1,5 Grad Erwärmung sein müssten.“

Stiell kennt die internationale Klimadiplomatie aus eigener Erfahrung. Als Umweltminister des Karibikstaates Grenada nahm er mehrfach an den Konferenzen teil; im vergangenen Jahr in Glasgow wirkte er darauf hin, dass sich die meisten Staaten der Welt verpflichteten, ihre Klimaprogramme nachzuschärfen. Doch dem kamen bisher kaum Länder nach – zum Ärger des Verhandlers. Trotzdem will Stiell den Blick nach vorne richten. Die Konferenz in Scharm el-Scheich soll ein „Zeitalter der Umsetzung“ einleiten – das Ziel sind nicht neue Absichtserklärungen oder ein großes neues Abkommen wie 2015 in Paris. Nun sollen sich die Staaten darauf einigen, wie die Erderwärmung begrenzt werden kann.

Zwei Hurrikans auf Grenada

Der 53 Jahre alte Stiell gilt dabei als durchaus ambitioniert. Der Ingenieur, der vor seiner Tätigkeit als Politiker für internationale Unternehmen gearbeitet hat, verbindet diesen Anspruch mit seiner Herkunft. Immer wieder erzählt er, wie zwei Hurrikans in den Jahren 2004 und 2005 seine Heimat Grenada besonders heftig trafen, wo man im Übrigen, bei aktuell etwa 1,1 Grad Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter bereits spüren könne, wie das Meer an den eigenen Knöcheln höher steige.

Stiell weiß, dass die Klima-Diplomatie erst wieder reüssieren wird, wenn die Zeiten insgesamt diplomatischer werden – als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine und die dadurch ausgelöste Energiekrise hätten viele Staaten ihr im vergangenen Jahr bei der Konferenz in Glasgow ausgegebenes Ziel, aus der Kohle auszusteigen, zurückgestellt. „Aber hoffentlich ist das ein vorübergehender Rückschritt, und diese Staaten beschleunigen ihr Vorhaben, wenn die Energiekrise vorüber ist“, sagt Stiell.

Mit UN-Generalsekretär Guterres stellt sich der neue Klimasekretär eine Aufgabenteilung vor: Guterres müsse die Wahrheit sagen. Soll heißen: Alarm schlagen. Er hingegen sei dafür zuständig, die gescholtenen Staaten zurück an den Verhandlungstisch zu bringen. Entsprechend di­plomatisch bewertet Stiell die lauen Anstrengungen einzelner Staaten. Er weiß, dass er in seiner neuen Rolle niemanden verprellen darf. Bei der Weltklimakonferenz gilt das Prinzip der Einstimmigkeit.