Klimabilanz und Sofortprogramm : Habecks Rückzieher

Robert Habeck bei der Vorstellung der „Klimabilanz" am 11. Januar in Berlin

Die „Klimabilanz“ Robert Habecks gibt das „Sofortprogramm“ wieder, das die Grünen im Wahlkampf angekündigt und die Ampelparteien nach der Wahl in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Es mischt lange Geplantes mit unbedingt Notwendigem.

Lange schon geplant ist das Ende der Umlage im Erneuerbare-Energien-Gesetz, die sich als Klotz am Bein von Investitionen, vor allem aber am Strompreis erwiesen hat. Unbedingt notwendig, jedenfalls unter den Bedingungen, die sich die deutsche Politik gewählt hat, ist der gigantische Ausbau erneuerbarer Energien und der Infrastruktur für die Elektrifizierung des Straßenverkehrs. Alle drei Projekte machen die Energiewirtschaft nicht billiger, sondern zu einer Sache des Staates, also des Steuerzahlers.

Neu an den Ankündigungen des Wirtschaftsministers ist hingegen, dass selbst die größten Anstrengungen nicht dazu führen könnten, dass in dieser und in der nächsten Wahlperiode die Ziele deutscher Klimapolitik erreicht werden. Zwar hat die Koalition noch immer die erklärte Absicht, den Rückstand aufzuholen, den sie der großen Koalition zur Last legt. Doch Habeck hat sich nun schon mehrfach abgesichert, dass selbst 2030 die Zielmarken noch immer gerissen werden könnten. Stückweise entfernt sich der rot-grün-gelbe Aufbruch damit vom Anspruch, die letzte Rettung für Deutschland zu sein.

Für den Rückzieher gibt es Gründe. Die deutsche Langsamkeit lag schließlich nicht nur an SPD und CDU/CSU. Außerdem könnte das ganze Ausmaß der Ampel-Planungen noch nicht reichen, um die Mengen an Energien zu liefern, die ihre Grand-Tour de luxe in die Klimaneutralität braucht.

Sollte sich herausstellen, dass andere Länder schneller und billiger die Ziele erreichen, die Deutschland trotz aller Belastung und trotz allem Aufwand verfehlt, wird es Zeit, über den Sinn dieser Politik nachzudenken. Denn es ist jetzt schon so, dass unsere Nachbarn europäische Klimaziele meistern, ohne ihre Bürger in eine ungewisse Zukunft zu führen.