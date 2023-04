Nächtelang haben Politiker der Ampel miteinander verhandelt, um strittige Punkte bei der Klimapolitik auszuräumen, und anschließend waren sie immer noch nicht zufrieden. Nur einen Tag nach der Einigung sagte die Parteivorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, es „reicht noch nicht“.

Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Folgen Ich folge



Wirtschaftsminister Robert Habeck fand sogar, die gefundenen Kompromisse reichten „nicht annähernd“. Das wirft die Frage auf, was eigentlich schief läuft bei der Ampel. Darauf gibt es drei Antworten, so viele, wie es Parteien in diesem Bündnis gibt. Sie zeigen, wie weit diese Koalition auseinander liegt.

Grüne schieben die Schuld auf die SPD

Die erste Version der Geschichte stammt von den Grünen und geht so: Dass man so wenig beim Klimaschutz erreichen konnte, lag vor allem an der SPD. Die hat den Grünen keine Zugeständnisse mehr gemacht, und zwar nicht, weil sie gegen deren Positionen gewesen wäre, sondern weil sie die Liberalen retten musste. Es ist den Sozialdemokraten der Erzählung nach also nicht um Inhalte gegangen, sondern um machtpolitisches Kalkül.

Bei den Grünen hält man die FDP für eine sterbende Partei. Sie liegt in Umfragen zur Bundestagswahl zwischen fünf und sieben Prozent und hat mehrere Landtagswahlen verloren, seit sie in der Ampel ist. Die Liberalen stehen also unter Zugzwang. Sie müssen punkten, sonst könnten sich noch mehr Wähler abwenden, und damit am Ende sogar die Ampel gefährden.

Für die Grünen ist klar, wen die FDP dann als erstes mit sich reißen würde: die Sozialdemokraten. Die würden das Kanzleramt verlieren, und im Falle von Neuwahlen auch nur schwer zurückerobern können. Denn in den Umfragen stehen sie ebenfalls schlecht da. Ihre eigene Partei betrachten die Grünen optimistischer. Sollte die Ampel scheitern, sehen sie sich in einer besseren Lage als die SPD, auch wenn sie kein Interesse an einem Bruch der Koalition haben. Deshalb fällt es ihnen schon jetzt leichter, einen konsequenteren Klimaschutz einzufordern. Sie können es sich eben leisten. Den Sozialdemokraten hingegen bleibe nichts anderes übrig als die Notbeatmung der FDP.

Beispiel synthetische Kraftstoffe. Mit denen können Autos mit Verbrennermotor klimaneutral fahren. Allerdings muss man mehr Energie aufwenden, um mit einem solchen Auto die gleiche Strecke zu fahren wie mit einem Elektroauto.

Deshalb halten die Grünen nichts davon, dass Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP bei der Europäischen Union durchgesetzt hat, Verbrennermotoren auch nach 2035 zuzulassen, wenn sie nur mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden. Die Grünen glauben auch nicht, dass die SPD irgendetwas davon hält. Aber die Liberalen hatten eben dringend ein Erfolgserlebnis gebraucht. Selbst wenn es aus Sicht der Grünen nur ein Punktsieg ist, der keine weitere Bedeutung hat.

Schnell reagieren und unbequeme Entscheidungen treffen

Über die Sozialdemokraten sind sie geteilter Meinung. Einige glauben, dass die SPD den Liberalen auch bei den gerade erst beendeten Verhandlungen entgegenkommen musste, so verzweifelt seien die gewesen. Deshalb hätten die Sozialdemokraten dabei mitgemacht, die Sektorenziele im Klimaschutzgesetz aufzuweichen. Dabei hatten sie die doch zu Zeiten der Großen Koalition selber miteingeführt.

Seitdem lag es in der Verantwortung eines jeden Ressorts, die Emissionen zu verringern. Dass dieses Prinzip nun aufgeben wurde, ärgert die Grünen besonders. Manche glauben deshalb, dass der SPD der Klimaschutz am Ende gar nicht so wichtig sei. Die Grünen vermissen vor allem die Dringlichkeit. Wer von einer Krise rede, solle bitte auch entsprechend handeln, heißt es. Ob Russland die Ukraine angreife oder Flüsse austrockneten, in beiden Fällen müsse man schnell reagieren und unbequeme Entscheidungen treffen. Aber immer, wenn es Ernst werde, tun die Sozialdemokraten aus Sicht der Grünen so, als sei Klimaschutz allein deren Sache.