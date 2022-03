Aktualisiert am

Klage in Karlsruhe : Wie geheim darf es sein?

Der FDP-Politiker Konstantin Kuhle will von der Regierung wissen, wie viele Mitarbeiter der Inlandsgeheimdienst ins Ausland geschickt hat. Bisher beißt er auf Granit – auch beim Koalitionspartner.

Der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle am 22. März 2022 vor dem Beginn der mündlichen Verhandlung im Gebäude des Bundesverfassungsgerichts Bild: dpa

In Karlsruhe konnte man diese Woche den Eindruck gewinnen, SPD und FDP seien nicht Teil derselben Koalition. Dort verhandelte der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts eine Klage des FDP-Abgeordneten Konstantin Kuhle, der sich ursprünglich als Oppositionspolitiker an die Regierung gewandt hatte.

Seit Dezember 2020 begehrt Kuhle vom Bundesinnenministerium eine Auskunft. Er will wissen, wie viele Mitarbeiter der Verfassungsschutz, ein Inlandsnachrichtendienst, von 2015 bis 2019 ins Ausland entsandt hat. Das damals CSU-geführte Bundesinnenministerium verweigerte die Auskunft. Inzwischen ist das Haus in der Hand der SPD – was die Differenzen im Verhandlungssaal nicht minderte. Kern der Auseinandersetzung ist eine Abwägung zwischen Staatswohl und Informationsanspruch des Parlaments.