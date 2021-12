Kampf gegen Corona : Soll man Kinder impfen lassen?

Als sich die Corona-Inzidenzen bei den Fünf- bis Neunjährigen in Berlin vor ein paar Wochen auf die Tausendermarke zubewegten, gab es für Katharina Lange keinen Zweifel mehr: Sie beschloss, ihre beiden kleinen Söhne mit einer Impfung gegen das Virus zu schützen. Ihr schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich alle Ungeimpften infiziert haben würden, die Risikoabwägung war also eine zwischen den Folgen einer Corona-Infektion und einer Impfung. „Und da ist die Impfung für mich das kleinere Übel.“

Leonie Feuerbach Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge Anna-Lena Ripperger Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge



Doch weder die allgemeinmedizinische Praxis, in der Lange als Ärztin angestellt ist, noch die Kinderarztpraxis, in der ihr Mann arbeitet, boten Impfungen für unter Zwölfjährige an. Zwar hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA den Kinderimpfstoff von Biontech zugelassen. Doch lange fehlte nicht nur eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO), sondern auch der Impfstoff selbst. Die Auslieferung soll erst kommende Woche beginnen. Und bis dahin wird bei der Impfung mit einer geringeren Menge aus dem Erwachsenen-Impfstoff eine sogenannte Off-Label-Anwendung gemacht; Ärzte bewegen sich also in einer Grauzone.

Vier Millionen geimpfte Kinder unter fünf Jahren in den USA

Deshalb gelang es Katharina Lange und ihrem Mann nicht, einen Kinderarzt zu finden, der ihre Kinder impfte – nicht den Fünfjährigen und schon gar nicht den Zweijährigen, für dessen Altersklasse bisher kein Impfstoff zugelassen ist. Aber sie fanden eine befreundete Ärztin, die an einem Freitagabend nach Feierabend mit einer Kühltasche samt Impfdosis vorbeikam. Gemeinsam diskutierten sie das Vorgehen. 0,1 Milliliter sollte der Fünfjährige, 0,03 der Zweijährige bekommen. „Das ist wirklich wenig Flüssigkeit.“ Und weil immer ein kleiner Rest in der Spritze hängen bleibt, muss die Impfung mit Natriumchloridlösung verlängert werden.

Die Kinder waren nach der Impfung stolz auf ihre Pflaster. Nebenwirkungen traten nicht auf. Davon war Lange ausgegangen, schließlich gebe es in den USA mittlerweile vier Millionen geimpfte Kinder unter fünf Jahren, und keines habe eine Herzmuskelentzündung bekommen, die häufigste schwere Nebenwirkung des Impfstoffs von Biontech. Erste Daten zeigten eine gute Verträglichkeit auch bei Kindern ab sechs Monaten. Nicht nur deshalb ist Lange sich sicher, dass es die richtige Entscheidung war, ihre Kinder zu impfen. Trotzdem heißt sie in Wirklichkeit anders als in diesem Text. Denn die Stimmung rund ums Impfen empfindet sie als sehr aufgeladen, sie sorgt sich um ihre Söhne.

Tatsächlich geht es gerade dann oft hoch her, wenn es um Kinder und Corona geht. Familien waren in der Pandemie besonders belastet, durch geschlossene Kitas und Schulen, durch Debatten um Masken und Tests, durch widersprüchliche Empfehlungen von Politik und Wissenschaft. Über das Impfen wurde und wird besonders heftig diskutiert – und auch über die Rolle der STIKO. Sie arbeite zu langsam für die Dynamik der Pandemie, sagte etwa der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stamp (FDP). Und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mahnte die STIKO zur Eile bei der Empfehlung der Kinderimpfungen. Impfwillige Eltern äußerten den Wunsch, die Politik möge den Prozess beschleunigen und notfalls die STIKO übergehen. Der STIKO-Chef Thomas Mertens wurde zuletzt für eine Äußerung im F.A.Z.-Podcast kritisiert. Dort wurde er gefragt, ob er, wenn er ein siebenjähriges Kind hätte, dieses impfen lassen würde. „Ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht impfen lassen“, antwortete er.