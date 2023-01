Gespaltene Republikaner : Lauter kleine Trumps

Kevin McCarthy (in der Bildmitte links am Tisch) am Mittwoch im Repräsentantenhaus im Kongress. Bild: AFP

Solange sich die Republikaner nicht auf einen neuen Sprecher des Repräsentantenhauses verständigen können, solange ist die größere Kammer des amerikanischen Kongresses nicht arbeitsfähig. Noch nicht einmal vereidigt werden können die Volksvertreter. Der Plan der bisherigen Opposition, gleich am ersten Tag einen Gesetzentwurf zu verabschieden, um die Bundessteuerbehörde zu stutzen, ist bereits gescheitert. Nun ist es darum nicht schade. Dieses und eine Vielzahl weiterer Vorhaben der Republikaner hätten ohnehin allenfalls symbolische Bedeutung gehabt – im Senat haben die Demokraten die Mehrheit, und im Weißen Haus sitzt ein Demokrat mit Vetorecht. Ihre konservative Agenda könnten die Republikaner auch mit einem „Speaker“ nicht durchsetzen.

Trotzdem ist die auf großer Bühne zelebrierte Selbstblockade der neuen Mehrheitsfraktion für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten sehr beunruhigend. Denn umgekehrt können Präsident Joe Biden und die Demokraten das Land nicht ohne das Repräsentantenhaus regieren. Im Sommer aber dürfte das Land wieder einmal seinen gesetzlich festgelegten Kreditrahmen ausgeschöpft haben. Ohne rabiate Ausgabenkürzungen oder eine abermalige Erhöhung des gesetzlichen Limits könnte die Führungsmacht des Westens ihre Schulden nicht mehr bedienen.

Sollte Oberbefehlshaber Biden der Ansicht sein, der Krieg in Europa erfordere noch mehr amerikanische Unterstützung, als die noch vom alten Kongress bewilligten 45 Milliarden Dollar kaufen können, so wäre er ebenfalls auf das Repräsentantenhaus angewiesen. Bis Ende September müssen sich Kongress und Weißes Haus ohnehin auf ein neues Ausgabengesetz geeinigt haben, sonst kommt es zum „Government Shutdown“. Die peinliche Blockade in der Republikaner-Fraktion könnte insofern eine schmerzliche Blockade des ganzen Landes vorwegnehmen – mit auf der ganzen Welt spürbaren Folgen.

Was wollen die Abweichler erreichen?

Wie kann es sein, dass knapp zehn Prozent der Mitglieder ihre Fraktion, ihre Partei und letztlich das ganze Land als Geisel nehmen? Die kurze Antwort lautet: Weil es ihnen (mutmaßlich) nutzt. Dabei geht es nicht so sehr um Zugeständnisse der Fraktionsführung; Kevin McCarthy hat den Radikalen schon vor dem ersten Wahlgang so viel geboten, dass die große Mehrheit der Fraktion vernehmbar murrte. Nein, es geht den Abweichlern nur um die nächste Wahl und ihre Zukunft. Sie stilisieren sich als unbeugsame Kämpfer gegen das „Establishment“ im „Washingtoner Sumpf“. Ob die vermeintlichen Sumpfmonster Demokraten oder Republikaner sind, ist dabei zweitrangig.

Anderswo würden die Rebellen eine eigene Partei gründen. Doch das amerikanische Zweiparteiensystem ist stabil. Die Kombination aus „Gerrymandering“, also dem allein parteitaktisch motivierten Zuschnitt von Wahlkreisen, und dem Vorwahl-System zur Bestimmung der Kandidaten führt in beiden Parteien dazu, dass sich Politiker mit extremen Ansichten durchsetzen – obwohl die übergroße Mehrheit der Amerikaner ihre Haltung in Sachfragen, den von ihnen verursachten Zank und die daraus resultierende Selbstbeschäftigung der Parteien verabscheut.

Radikale Demokraten allerdings zeichnen sich meist dadurch aus, dass sie besonders teure Programme durchsetzen wollen. Das aber geht nur mit breiten Mehrheiten; deshalb haben sich auch die „jungen Wilden“ um Alexandria Ocasio-Cortez am Ende zähneknirschend gefügt und der bisherigen Sprecherin der Kammer, Nancy Pelosi, weitgehend untergeordnet.

Das Dilemma der Mehrheit

Die Republikaner am rechten Rand bräuchten zwar auch Mehrheiten, um dem Land dauerhaft ihren Stempel aufzudrücken. Aber sie können auch als kleine Minderheit viel erreichen, denn ihr Begehr ist weniger der Aufbau von etwas Neuem als die Zerstörung des Bestehenden. Und das lässt sich, siehe oben, schon durch Blockaden weit vorantreiben.

Unabhängig davon, wie und wann die Fraktion den Knoten durchschlägt und das Repräsentantenhaus seinen Sprecher bekommt: Die moderatere Mehrheit der Republikaner (die für europäische Verhältnisse ideologisch selbst sehr weit rechts steht, sich aber alles in allem immerhin noch zum Funktionieren des Staates bekennt) steht vor einem Dilemma. Sie könnte punktuell mit Demokraten paktieren und die eigenen Abweichler so ausbooten. Das aber wäre Öl aufs Feuer des republikanischen Bruderkampfs und würde mittelfristig den radikalen Flügel noch stärken.

Was sich im Repräsentantenhaus abspielt, ist keinesfalls das Aufbäumen der Trumpisten gegen die Republikanische Partei, schon gar nicht das letzte. Donald Trump hat selbst zur Wahl des aus seiner Sicht bewährten Opportunisten McCarthy aufgerufen (wie übrigens auch der Erzkonservative Jim Jordan, dem die zwanzig Abweichler ihre Stimme gaben). Der frühere Präsident hat im Kongress sehr viel mehr Anhänger als nur diese zwanzig. Vielmehr ist das Spektakel der Republikaner eine Erinnerung daran, dass Trump nicht die Ursache, sondern nur ein Symptom der Malaise ist. Nach seinem Beispiel fragen sich zwanzig politische Selbstdarsteller nicht, was das Richtige für die Partei oder das Land wäre. Wie Trump gefallen sie sich (und ihren Anhängern) als Zerstörer. Aber sie tanzen so wenig nach seiner Pfeife wie nach irgendeiner anderen.