Missbrauch in Kanadas Kirche : Der Vatikan ermittelt nicht gegen Kardinal Quellet

Der kanadische Kurienkardinal Marc Ouellet gehört zu der Gruppe von 88 Geistlichen und Mitarbeitern der Erzdiözese Quebec, gegen die Sammelklage wegen sexueller Übergriffe erhoben wurde. Die meisten der mutmaßlichen Taten haben sich vor mehr als einem halben Jahrhundert ereignet. Die Vorwürfe, die eine Pastoralreferentin gegen den 78 Jahre alten Kardinal erhebt, betreffen jedoch Vorfälle der Jahre 2008 bis 2010. Zu jener Zeit war Ouellet Erzbischof von Quebec, ehe er im Juni 2010 von Papst Benedikt XVI. auf den Posten des Kardinalpräfekten der Bischofskongregation nach Rom gerufen wurde.

Wie kanadische Medien berichten, wirft die Frau dem Kardinal vor, sie während ihrer Tätigkeit als Praktikantin in der Verwaltung der Erzdiözese mehrfach „unerwünscht und unangemessen berührt“ zu haben. Unter anderem habe Ouellet seine Hand ihren Rücken hinabwandern lassen und schließlich ihren Hintern berührt. Bei einer Gelegenheit habe ihr Ouellet einen Kuss auf die Wange gegeben, den er zuvor mit den Worten angekündigt habe, er werde sich damit „ein wenig belohnen“. Dies sei ihr „sehr unangenehm gewesen“, wird die Frau vom kanadischen Rundfunk zitiert: „Vor allem dieses Wort ,belohnen‘. Als ob ich seine Belohnung wäre.“ Insgesamt seien die Vorfälle „ziemlich übergriffig gewesen für jemanden, der als Erzbischof von Quebec mein Vorgesetzter war“, sagte die Frau dem Radiosender.

Ouellet wies die Vorwürfe am Freitagabend in einer Erklärung zurück: „Nachdem ich von den falschen Anschuldigungen Kenntnis erhalten habe, bestreite ich entschieden, die Beschwerdeführerin unangemessen berührt zu haben. Ich sehe diese Interpretation meiner Gesten sowie die Verbreitung der Anschuldigung sexueller Übergriffe als Verleumdung an. Sollte eine zivilrechtliche Untersuchung eingeleitet werden, beabsichtige ich, mich aktiv daran zu beteiligen, damit die Wahrheit festgestellt und meine Unschuld anerkannt wird.“

Eineinhalb Jahre Schweigen des Vatikans

Schon am Donnerstagabend hatte Vatikansprecher Matteo Bruni erklärt, Papst Franziskus habe entschieden, „keine kirchenrechtliche Untersuchung wegen sexueller Übergriffe“ einzuleiten. Die Voruntersuchung, mit welcher der Jesuitenpater Jacques Servais betraut worden war, habe „keine ausreichenden Anhaltspunkte“ für ein Verfahren ergeben. Dieser Befund habe sich sowohl aus dem schriftlichen Bericht von Pater Servais an Franziskus ergeben wie auch aus der Befragung der Betroffenen im Beisein eines Mitglieds der Ad-hoc-Kommission der Diözese Quebec durch Servais via Zoom.

Bis zu einem rechtskräftigen Urteil eines kanadischen Gerichts gilt für Quellet die Unschuldsvermutung. Dass es aber erst gar nicht zu einem Verfahren vor einem Kirchengericht kommen wird, hat die Betroffene nach Angaben ihres Anwalts vom Samstag „mit Enttäuschung“ zur Kenntnis genommen. Seine Mandantin habe sich erst an ihn gewandt, nachdem der Vatikan anderthalb Jahre geschwiegen habe. Zunächst habe die Frau in der Angelegenheit mit einem Priester der Diözese gesprochen, der ihre Aussage für glaubwürdig erachtet und zudem versichert habe, sie sei nicht die Einzige, die über Vorfälle im Umgang mit dem als „warmherzig“ beschriebenen Kardinal berichtet habe. Von der Diözese Quebec ging die Sache Anfang 2021 an den Vatikan, wo der 73 Jahre alte Pater Servais, emeritierter Professor an der Päpstlichen Universität Gregoriana, vom Papst mit der Voruntersuchung beauftragt wurde.

Servais ist kein Kirchenrechtler und hat sich auch sonst nicht mit dem Pro­blem sexualisierter Gewalt in der Kirche beschäftigt. Seit seiner Emeritierung ist er Direktor der „Casa Balthasar“ in Rom, einer Bildungseinrichtung für junge Menschen. Dem Vorstand von deren Trägerorganisation gehört auch der Kardinal aus Quebec an. Ouellet und Servais kennen sich mithin seit Jahrzehnten. Dass Franziskus zur Voruntersuchung der Vorwürfe gegen Ouellet ausgerechnet einen Weggefährten des Kardinals einsetzt, erinnert an frühere Fehltritte des Papstes bei Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen ranghohe Kirchenführer.

Der Papst und seine Protegés

In Argentinien wurde Anfang März Bischof Gustavo Zanchetta wegen schweren sexuellen Missbrauchs zweier Seminaristen rechtskräftig zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Der ehemalige Bischof von Oran war wegen öffentlichen Drucks in seiner Diözese 2017 zurückgetreten, offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Daraufhin holte Franziskus seinen Protegé, den er während seiner Amtszeit als Vorsitzender der argentinischen Bischofskonferenz von 2005 bis 2011 gefördert und ihn nach seiner Papstwahl von 2013 zum Bischof von Oran ernannt hatte, nach Rom und schuf in der Vermögensverwaltung des Vatikans eine Stelle für Zanchetta. Über das kirchenrechtliche Verfahren gegen Zanchetta ist bis heute nichts bekannt.

Bei seinem Besuch in Chile im Januar 2018 hatte sich Franziskus mit Vehemenz auf die Seite von Bischof Juan Barros aus Osorno gestellt, gegen den wegen der Vertuschung schwerster Missbrauchsfälle durch den einflussreichen Pater Fernando Karadima (1930 bis 2021) Katholiken im ganzen Land protestiert hatten. Franziskus hatte bei seinem Besuch in Chile Missbrauchsopfer sogar als Verleumder verhöhnt – ehe er wenige Monate später das ganze Ausmaß der Affäre Karadima sowie des Missbrauchs und der Vertuschung in der chilenischen Kirche anerkennen musste und alle Bischöfe des Landes zum Rücktritt aufforderte.