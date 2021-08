Aber wer sind die Nachbarn in einer Stadt wie Weißenfels mit einem großen Prekariat, in der ein Schlachthof der größte Arbeitgeber ist und ganze Straßenzüge abgerissen wurden, um Leerstand und Entvölkerung nicht noch brutaler ins Auge springen zu lassen? „Wir haben uns gefragt, was die Zeichen der Zeit sind“, erzählt Papke vom Jahr 2018. Die Antwort war eine Idee, wie aus einer entvölkerten Innenstadt wieder eine bevölkerte werden könne. Das Zauberwort war „Streetfood“: eine Ausschreibung an den Schulen, wie fahrbare Verkaufsstände aussehen könnten; diese in den Räumen der „Jugendcitypastoral“ in der Jüdenstraße selbst gebaut oder bauen lassen; ein Video für Youtube produziert; Nachbarn, Schulen und Gastronomen aus der Stadt angesprochen. Zwanzig Gruppen waren an einem Samstagvormittag 2018 am Start. An den ersten Ständen waren die selbst zubereiteten Speisen schon bald ausgegangen – und 10.000 Leute waren gekommen.