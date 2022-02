Bundesverfassungsgericht : Karlsruhe lehnt Eilantrag gegen Pflege-Impfpflicht ab

FAZ Plus Artikel: Kliniken und Heime : Woran es bei der Umsetzung der Impfpflicht hapert

Von Mitte März an müssen alle Ärzte und Pfleger gegen Corona geimpft sein – doch was für Ungeimpfte daraus folgt, ist nicht klar. Die Länder sehen den Bund in der Pflicht, die Chancen auf eine einheitliche Regelung sinken.