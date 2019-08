Teutoburger Wald : Zu Guttenberg offenbar mit neuem Wohnsitz

Karl-Theodor zu Guttenberg spricht während des „Salzburg Summit“ am 26. Juli in Salzburg. Bild: dpa

Es mehren sich Hinweise, dass der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg sich einen Wohnsitz im niedersächsischen Teil des Teutoburger Waldes zugelegt hat.

Guttenberg, der sich nach seinem Rücktritt vom Ministeramt Anfang des Jahres 2011 mit seiner Familie an die amerikanische Ostküste zurückgezogen hatte, plant offenkundig, sich eine Bleibe im Osnabrücker Land einzurichten.

So hatte der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck, kürzlich bei einer Pressekonferenz in Berlin zum Zustand der deutschen Wälder beiläufig erwähnt, dass Karl-Theodor zu Guttenberg wenige Kilometer von seinem – Schirmbecks – Wohnsitz im Teutoburger Wald entfernt ein neues Domizil habe.

Guttenbergs Bruder Philipp war bis vor kurzem Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände. Die Guttenbergs sind im Kreise der Waldbesitzer bestens bekannt. Schon seit längerem hatte es Hinweise gegeben, dass Karl-Theodor zu Guttenberg häufiger in Hasbergen zu sehen gewesen sei.

Die „Neue Osnabrücker Zeitung“ hatte vor einiger Zeit berichtet, für „gut informierte Kreise“ in Hasbergen sei es ein „offenes Geheimnis“, dass Guttenberg eine ehemalige Hofstelle in der Gegend gekauft habe. Das Berliner Büro des ehemaligen Ministers teilte am Donnerstag mit, Guttenberg äußere sich nicht zu seinem Privatleben. Beruflich verbringe er weiter den Großteil seiner Zeit in den Vereinigten Staaten.