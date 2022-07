Aufhebung der Pflicht? : Lauterbach hält an Corona-Isolation fest

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, ist mit seiner Forderung nach einem Ende der verpflichtenden Isolation von Corona-In­fizierten auf Kritik gestoßen. „Infizierte müssen zu Hause bleiben. Sonst steigen nicht nur die Fallzahlen noch mehr, sondern der Arbeitsplatz selbst wird zum Si­cherheitsrisiko“, schrieb Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Wochenende auf Twitter. Aus Lauterbachs Ministerium hieß es, dass eine weitere Verkürzung der derzeit mindestens fünf Tage dauernden Isolation „keinen Sinn“ ergebe. Mit den gegenwärtigen Re­gelungen sei im Frühjahr bereits auf die sich verschärfende Personalsituation durch viele Infizierte reagiert worden.

Gassen hatte sich am Wochenende für ein Ende starrer Isolationsregeln ein­gesetzt, um so Personalengpässen unter anderem in Krankenhäusern zu begegnen. „Wer krank ist, bleibt zu Hause. Wer sich gesund fühlt, geht zur Arbeit. So halten wir es mit anderen Infektionskrankheiten wie der Grippe auch“, sagte Gassen der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Die Krankheitsverläufe seien fast immer milde. „Das Problem sind also nicht die vielen Infektionen, sondern dass positiv Getestete auch ohne Symptome mehrere Tage zu Hause bleiben, in Isolation ge­schickt werden.“ Auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) widersprach dem Vorschlag.

Mehr zum Thema 1/

Un­terstützung erhielt Gassen aus der FDP. Deren Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann nannte Gassens Vorschlag einen „lösungsorientierten Ansatz, um einen klügeren und individuellen Umgang mit Co­rona-Infektionen zu ermöglichen“. Auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki und der Generalsekretär der Liberalen, Bijan Djir-Sarai, unterstützen den Vorstoß Gassens. „Aus meiner Sicht ist es sowohl epidemiologisch als auch aus Gründen der Eigenverantwortung überfällig, den Menschen diese Entscheidung wieder zu überlassen – so, wie es andere europäische Länder schon längst getan haben“, sagte Kubicki den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die Krankenhäuser in Deutschland be­handeln derzeit nach eigenen Angaben etwa doppelt so viele Patienten wie zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. „Die Belastung steigt stetig, der deutliche Mehraufwand durch die Pflicht zur Isolation nimmt zu“, sagte Gerald Gaß, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Allein wegen Covid-19-Symptomen mussten nach An­gaben des Robert-Koch-Instituts zuletzt etwa 3100 Patienten pro Woche neu ins Krankenhaus aufgenommen werden.