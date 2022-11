Flucht und Migration : Kann man 2015 mit heute vergleichen?

Kann man die Flüchtlingskrise im Jahr 2015 mit der heutigen Situation vergleichen? Mit „2015“ ist alles und nichts gesagt. Es stimmt, dass die Zahl von Schutzsuchenden enorm ist. Ein Indiz dafür ist, dass allein im ersten Halbjahr 2022 mehr Einwanderer aus der Ukraine registriert wurden als 2015/16 aus Syrien, Afghanistan und dem Irak zusammen, wie eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes für die F.A.Z. ergab.

Für die Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration sagen die Zahlen noch nicht viel aus. „Ein sinnvoller Vergleich beinhaltet mehr als das blanke Zahlenwerk“, sagt Petra Bendel. So sei zu fragen, wie sich die Fluchtzugänge damals und heute vollzogen haben, wie geordnet oder ungeordnet, berechenbar oder auch unberechenbar. Dann sei zu betrachten, wie lange sich die Personen bei uns aufhalten können oder müssen, also ob sie einen temporären oder permanenten Schutzstatus erhalten und wie schnell das jeweils gehe. Schließlich sei zu fragen, welche rechtlichen, administrativen und sozialen Aufgaben und Konsequenzen die verschiedenen Fluchtzugänge erfordern.

Schon die blanken Zahlen sind interpretationsbedürftig. 2015/16 kamen vor allem Asylbewerber. Die Ukrainer tauchen in der Asylstatistik hingegen nicht auf, weil sie nach Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes humanitären Schutz genießen, Sozialleistungen erhalten und arbeiten dürfen, ohne Asylverfahren. In diesem Jahr wurden bis Oktober 181.600 Asylanträge gestellt. 2015/16 waren es 1,2 Millionen. Für einen Vergleich müsste betrachtet werden, wie sich die Zahl der Schutzsuchenden, zu denen Asylbewerber und ukrainische Flüchtlinge zählen, bis heute entwickelt hat. Aktuelle Zahlen liegen aber noch nicht vor.

Eine Annäherung ergibt sich, wenn man allein die Einwanderung aus den wichtigen Herkunftsländern Syrien, Afghanistan und dem Irak vom Flüchtlingssommer mit der Einwanderung aus der Ukraine zusammenzählt. 2015/16 waren es in der Summe etwa 811.662 Personen und 2022 bis August 1.025.245. Oft wird die Zahl aus dem Ausländerzentralregister genannt, das sind die viel zitierten eine Million Ukrainer. Die Migrationsforscherin Bendel erinnert daran, dass damit nicht klar ist, wie viele weitergereist oder in ihr Land zurückgekehrt sind. Man könne auch zählen, wie viele Ukrainer einen Schutzstatus genießen. Aussagekräftiger dürfte es sein, die Zahl derjenigen zu betrachten, die existenzsichernde Leistungen beantragen. Das waren Mitte Oktober laut Arbeitsagentur 604.000 Personen.

Anders als 2015 werden von Anfang an Kita- und Schulplätze gebraucht

Ein wesentlicher Unterschied zu 2015 betrifft die Dynamik und Geschwindigkeit der Einwanderung. Der Flüchtlingssommer war chaotisch. Als sich die Nachricht verbreitete, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zeitweise unregistrierte Syrer ins Land ließ, zog das noch mehr Menschen an. Kanzlerin Angela Merkel sagte, dass wir das schaffen. In der Nacht auf den 5. September marschierten Tausende von Budapest, wo sie tagelang festsaßen, auf der Autobahn Richtung Deutschland. In einem nächtlichen Telefonat entschied Merkel, die Flüchtlinge in Zügen nach Deutschland zu holen. Zehntausende reisten unkontrolliert ein.

Im BAMF stapelten sich die Asylanträge, die Kommunen brauchten Turnhallen und Container für die Unterbringung. Am Anfang noch applaudierten viele in den Bahnhöfen; nach sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht kippte die Stimmung. Heute ist die Situation anders. Anstelle eines deutschen Alleingangs steht heute ein einstimmiger EU-Beschluss, die Massenzustromrichtlinie zu aktivieren, humanitärer Schutz nach Paragraph 24 wird gewährt, das BAMF ist entlastet, hier wiederholt sich 2015 nicht.

Wenn jemand ein Recht hat, damals und heute gleichzusetzen, sind es die Kommunen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, sagte der F.A.Z.: „Wie schon die Flüchtlingsaufnahme der Jahre 2015/2016 stellt auch aktuell die Aufnahme, Unterbringung und Integration von Flüchtlingen die Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen.“

Zwar existierten erprobte Strukturen in den Kommunen, doch seien die professionell entwickelten Unterbringungsstrukturen und ein großer Teil der kommunalen Unterkünfte teilweise immer noch mit Asylbewerbern und Flüchtlingen aus dem Resettlement-Programm und afghanischen Ortskräften belegt. „Und im Vergleich zu 2015/2016 trifft die aktuelle Situation auf schlechtere Rahmenbedingungen.“ Die Beschäftigten seien nach zwei Jahren Pandemie erschöpft. Durch Energie- und Wirtschaftskrise seien die finanziellen Mittel der Kommunen eingeschränkt. „Vor diesem Hintergrund sind viele Kommunen mit der aktuellen Situation überfordert.“

Zwar zahlt das Jobcenter für Ukrainer Regelleistungen und die Kosten für Unterkunft und Heizung; an Letzteren muss sich die Kommune aber mit etwa 25 Prozent beteiligen. Ukrainer ohne Wohnung gelten als obdachlos, Kommunen müssen sie unterbringen, manchmal in Turnhallen. Die Kommune zahlt, das Land erstattet einen Anteil, der von Land zu Land unterschiedlich ist. Auch für die Integration müssen die Kommunen viel aufwenden, wenngleich das BAMF hier viel leistet. Hinzu kommen versteckte Kosten.

Anders als 2015 werden von Anfang an Kita- und Schulplätze gebraucht. Der Bund unterstützt Länder und Kommunen nach Angaben des Bundesfinanzministeriums zusätzlich in diesem Jahr mit 3,5 Milliarden und 2023 mit 1,5 Milliarden Euro. Zudem habe der Bund den Ländern, die erhebliche Vorleistungen bei der Verteilungslogistik leisten, eine besondere Kompensation zugesichert; darüber werde noch verhandelt. Noch werden Ukrainer meist mit offenen Armen empfangen. Aber wie reagieren Eltern, wenn im Winter mehr kommen sollten und die Warteliste der Kita länger wird? Bürgermeister können nur hoffen, dass die Stimmung nicht wieder kippt.