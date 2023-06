Was genau den Bruch der Kachowka-Staumauer bewirkt hat, kann derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden. Aber es spricht sehr vieles dafür, nach Russland zu sehen.

Russland behauptet, die Kachowka-Staumauer am Dnipro sei durch ukrainischen Beschuss zerstört worden. Die ukrainische Führung gibt an, russische Einheiten hätten sie gesprengt. Was stimmt, kann unter den derzeitigen Umständen nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Aber eines ist unbestreitbar: Die Ursache für diese Katastrophe ist Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und ebenso offensichtlich ist angesichts des bisherigen Kriegsgeschehens, dass die russischen Okkupanten skrupellos genug wären, ein solches Desaster mutwillig herbeizuführen.

Es gibt viele gute Gründe, die Täter in Russland zu suchen. Wenn jemand von den großflächigen Überschwemmungen einen militärischen Nutzen haben sollte, sind es die russischen Truppen. Der ukrainischen Armee bereiten sie nur zusätzliche Schwierigkeiten bei ihrer erwarteten Offensive.

In den Niederungen der Hetze

Hinzu kommt: Es ist kein Grund ersichtlich, warum die Ukrainer ihr eigenes Land zerstören sollten. Anders als die Führung Russlands hat die der Ukraine zudem einen guten Ruf zu verlieren – einen Ruf, der für sie lebenswichtig ist, weil davon abhängt, welche Unterstützung das Land aus dem Westen bekommt.

Seit der Kreml einsehen musste, dass es den russischen Truppen nicht gelingen wird, die Ukraine zu besetzen und ihre demokratisch gewählte Führung zu stürzen, zielt seine Kriegsführung darauf ab, der Ukraine ihre Überlebensfähigkeit als Staat zu nehmen. Wladimir Putins Propagandisten schwadronieren Tag für Tag von der Notwendigkeit der vollständigen Zerstörung des Landes, das der Herr im Kreml als „Anti-Russland“ bezeichnet hat.

In den Niederungen der Hetze staatlicher russischer Medien wird der Angriff auf die Ukraine nur noch selten mit der „Befreiung“ der Ukrainer von einem „Naziregime“ und ähnlichen Lügen begründet. Stattdessen sind dort oft unverhohlene Vernichtungsphantasien zu hören. Es wäre nicht verwunderlich, hätten sie am Dnipro Gestalt angenommen.