Juristen in Namibia erwägen Klage gegen Abkommen mit Deutschland

Kolonialismus : Juristen in Namibia erwägen Klage gegen Abkommen mit Deutschland

Die Statue des deutschen Offiziers und Stadtgründers, Curt von François, in der namibischen Hauptstadt Windhuk Bild: Picture Alliance

In Namibia wird dieser Tage ein weiteres Denkmal, das an die koloniale Vergangenheit erinnert, beseitigt. Vor Kurzem entschied der Stadtrat der namibischen Hauptstadt Windhuk, die Statue des deutschen Offiziers und Stadtgründers, Curt von François, abzubauen. Unter seiner Führung hatten deutsche Schutztruppen 1893 den Privatwohnsitz eines Nama-Oberhaupts angegriffen und mindestens 80 Menschen getötet, unter ihnen viele Frauen und Kinder. Die Statue wird jetzt wohl in einem Museum verschwinden.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Während in Namibia Denkmäler abmontiert und Straßen umbenannt werden, kommt das wichtigste Vorhaben, die Aussöhnung mit der einstigen Kolonialmacht, nicht voran. Seit eineinhalb Jahren liegt eine Gemeinsame Erklärung für ein Abkommen zwischen Deutschland und Namibia auf dem Tisch. Fast sechs Jahre hatten beide Staaten über eine Wiedergutmachung für den deutschen Völkermord an Herero und Nama vor mehr als hundert Jahren verhandelt.