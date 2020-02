Ria Schröder : Nicht nur meckern

Ria Schröder trat in die FDP ein, als diese am Boden lag. Nun ist sie Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen und will in Hamburg gewählt werden.

Jede Stimme zählt. Und Ria Schröder will gleich fünf Stimmen. So viele Kreuze können die Wähler in Hamburg bei einer einzelnen Person auf der Landesliste machen. „Und denken Sie daran“, sagt sie daher zu einem älteren Paar, „nächste Woche: fünf Stimmen.“ Beziehungsweise, zusammen hätten die beiden ja sogar zehn. „Ach“, entgegnet die Frau und verweist auf Wahlstände der anderen Parteien: „Wissen Sie, wie viele Parteien ich schon wählen muss?“

Es ist nicht einfach, sich im Hamburger Eidelstedt Center, einem Einkaufszentrum, durchzusetzen. In der Durchgangspassage haben eine Woche vor der Wahl alle größeren Parteien ihren Stand. Nur die AfD hat ihren außerhalb der Halle. Immer wieder strecken die Wahlhelfer den Passanten Flyer entgegen. So auch die 27 Jahre alte Ria Schröder, die für die FDP antritt und Abgeordnete in Hamburg werden will. Nach dem Fiasko von Thüringen mussten sie und ihre Helfer sich so einiges anhören. Als „Nazi“ wurde sie beschimpft. Mittlerweile hat der Unmut abgenommen.