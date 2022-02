Aktualisiert am

Krise in Downing Street : Johnson verliert wichtige Beraterin

Munira Mirza hat jahrelang für den britischen Premierminister gearbeitet. Zuletzt war sie Leiterin der Politikabteilung in Downing Street. Sie begründet ihre Kündigung mit einem „infamen“ Angriff Johnsons auf den Labour-Chef.

Der britische Premierminister Boris Johnson musste am Donnerstag einen schweren Schlag einstecken, als seine langjährige Beraterin Munira Mirza ihren Posten als Leiterin der Politikabteilung in der Downing Street kündigte. Sie begründete ihren Schritt mit Johnsons „infamem“ Angriff auf den Labour-Chef Keir Starmer. Anfang der Woche hatte Johnson Starmer im Unterhaus vorgehalten, in dessen Zeit als Leiter der Staatsanwaltschaft eher Journalisten verfolgt zu haben als den Seriensexualstraftäter Jimmy Savile.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Nach einem Aufschrei der Empörung hatte Johnson seinen Vorwurf zunächst – unterstützt von einigen Kabinettskollegen – aufrechterhalten, zuletzt aber eingeschränkt, dass er Starmer natürlich keine persönliche Schuld gebe. Mirza hatte ihm eine förmliche Entschuldigung nahegelegt.

Starmer hatte sich 2013 im Namen der Staatsanwaltschaft dafür entschuldigt, dass Savile trotz klarer Indizien nicht verfolgt worden war. Gleichzeitig wurde Starmer in einer internen Untersuchung von persönlichem Fehlverhalten freigesprochen.

Mirzas Kündigung nährte am Donnerstag Spekulationen, dass weitere Mitarbeiter das Weite suchen könnten. Johnsons früherer Berater und nunmehr Erzfeind Dominic Cummings sprach am Abend vom „Zusammenbruch des Bunkers“. Johnson sei „am Ende“.