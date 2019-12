Kampf gegen Rom : „Das Vaterunser war Hochverrat“

Professor Crossan, wie ist das Leben eines jüdischen Bauern in Galiläa in der Zeit von Jesus?

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Garstig, brutal und kurz.

So schlimm?

Vom Jahr 60 vor Christus an beginnt die Romanisierung. Die Römer wollen das Land nicht verarmen oder plündern. Das ist nicht ihre Politik. Sie betreiben mediterrane Globalisierung. Sie wollen einen gemeinsamen Markt rund um das Mittelmeer. Dafür bauen die Legionen Häfen, Brücken und Straßen. Sobald die Infrastruktur vorhanden ist, kann die Wirtschaft boomen. Und sie boomt. Aber wie bei allen boomenden Volkswirtschaften gilt der Grundsatz: Frag nicht, für wen der Boom boomt, er boomt vielleicht nicht für dich.

Es ging den einfachen Juden also nicht gut?

Nicht allen. Herodes der Große übernimmt für die Römer, er ist ihr Marionettenkönig, sie nennen ihn den König der Juden. Das ist sein Titel. Herodes’ Sohn Antipas treibt im Jahr 20 nach Christus die Romanisierung von Galiläa voran. Er verlegt seine Hauptstadt von Sepphoris nach Tiberius, an den See von Galiläa. Das ist eigentlich etwas verrückt. Man verlegt nicht einfach seine Hauptstadt. Es muss einen profunden politischen oder ökonomischen Grund geben.

Der war?

Er will den See kommerzialisieren. Das hieß für die Fischer: Sie können nicht einfach an den See kommen und Fische fangen. Die Fische waren für die Fischfabriken des Antipas bestimmt. Deshalb sind viele Anhänger von Jesus, wie Maria Magdalena oder Petrus, ehemalige Fischer. Der Grund, warum sich so viel Fischiges im Neuen Testament findet, ist: Es geht um eine Gegenbewegung zur Kommerzialisierung des Sees. Diese ganzen gewaltigen, prachtvollen Visionen einer gerechten Welt drehen sich eigentlich – mit der Präzision eines Lasers – um den Nordwest-Quadranten des Sees von Galiläa in den zwanziger Jahren des ersten Jahrhunderts.

Hatten die Juden ein grundsätzliches Problem mit der Kommerzialisierung ihres Landes durch die Römer?

Absolut. Mehr als jedes andere Volk. Es steht im 3. Buch Mose, Gott spricht: Das Land ist mein, und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. Das sollte heißen: Es ist Gottes Land. Er hat es euch gegeben, damit ihr es gerecht aufteilt und jeder eine faire Chance bekommt. Es gibt also von Anfang an einen Kollisionskurs auf der theopolitischen Ebene. Die Römer sagen: Das Land gehört uns. Wir haben es euch weggenommen. Man nennt das Krieg. Und den Juden, die sagen, das Land gehört Gott. Das erklärt auch, warum es in den ersten zwei Jahrhunderten der Besatzung vier jüdische Revolten gibt.

Wie haben die Juden revoltiert?

Das Faszinierende an der Täuferbewegung des Johannes und der Königreich-Bewegung Jesu ist, dass sie gewaltfreie Revolten gegen Rom waren. Andere waren das nicht. Wann immer es Aufstände gibt, marschieren die römischen Legionen aus Syrien nach Süden. Sie kommen im Jahr vier vor Christus, danach werden 2000 Menschen in Jerusalem gekreuzigt. Das nächste Mal kommen sie 66 nach Christus. In der Zwischenzeit gibt es immer wieder geplanten, gewaltfreien Widerstand von Juden, unterstützt von Märtyrertoden. Jesus hat das nicht erfunden.

Wie müssen wir uns den gewaltfreien Widerstand vorstellen?