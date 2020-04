Präsidentenwahl in Polen : Abstimmung auf dem Höhepunkt der Epidemie

In Polen soll nun die Post die Präsidentenwahl im Mai organisieren – eine Organisation also, die der Regierung untersteht. Die Opposition fürchtet Manipulationen.

Jaroslaw Kaczynski, der Vorsitzende der polnischen Regierungspartei PiS, am 31. März im Parlament in Warschau Bild: dpa

Es war spät am Montagabend, als Polens Regierung im Parlament mit knapper Not einen Etappensieg erang: Innerhalb weniger Stunden peitschte die Fraktion der Regierungspartei PiS in allen drei Lesungen ein Gesetz durch, das ermöglichen soll, die Präsidentenwahl im Mai vollständig per Briefwahl abzuhalten. Der PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski will unbedingt an diesem Termin festhalten, obgleich seine eigene Regierung damit rechnet, dass die Corona-Epidemie in Polen gerade zum vorgesehenen Wahltermin Mitte Mai ihren Höhepunkt erreicht. Für Kaczynski und die PiS ist das eine Machtfrage: Sie rechnen damit, dass der PiS-nahe Amtsinhaber unter den derzeitigen Bedingungen einen sicheren Sieg erzielen würde.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. F.A.Z.



Die Parlamentssitzung war schon rein äußerlich von der Pandemie beherrscht: Im Plenarsaal saß Jaroslaw Kaczynski einsam in seiner Abgeordnetenbank und ohne Maske. In weitem Abstand jeweils eine Handvoll weiterer Abgeordneter von Regierung und Opposition, manche mit blauen Gummihandschuhen und Mundschutz, andere Parlamentarier saßen verteilt weiteren Sälen des Hauses, der Rest nahm aus dem Homeoffice an der Debatte teil.