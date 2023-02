„Das wütende Jahr der Unbesiegbarkeit“ – Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag vor der Sophienkathedrale in Kiew Bild: Helena Lea Manhartsberger

In Kiew beschwört Wolodymyr Selenskyj die Unbesiegbarkeit seines Landes, in Peking wird ein 12-Punkte-Plan ins Netz gestellt, in New York berät die Weltgemeinschaft. Szenen des Jahrestages.