14. Juli

Hessens Polizeipräsident tritt wegen der NSU- 2.0-Drohbriefaffäre bei der hessischen Polizei zurück. Immer mehr Politiker und Personen des öffentlichen Lebens erhalten Drohmails, die mit „NSU 2.0“ unterzeichnet sind. Das hessische Landeskriminalamt gibt bekannt, Informationen über insgesamt 69 Drohmails zu haben. Insbesondere Hessens Innenminister Peter Beuth gerät in die Kritik.

16. Juli

Die im Februar in Amerika gestartete Raumsonde „Solar Orbiter“ hat ihre zehn wissenschaftlichen Instrumente an Bord in Betrieb genommen und schickt erste Bilder von der Sonne.

17. Juli

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt weltweit unvermindert an. Besonders stark betroffen sind außerhalb Europas die Vereinigten Staaten, Brasilien und Indien. Zeitweise stecken sich in den Vereinigten Staaten mehr als 75.000 Menschen täglich mit Covid-19 an. Während Brasilien auch schon mehr als zwei Millionen Infizierte zählt, überschreitet Indien als drittes Land die Schwelle von einer Million.

19. Juli

In Frankfurt am Main kommt es in der Nacht zu schweren Ausschreitungen. Als Polizisten bei einer Schlägerei auf dem Opernplatz in der Innenstadt eingreifen, werden sie von Hunderten Menschen mit Flaschen beworfen. Mindestens fünf Beamte werden verletzt. Die Vorfälle ähneln denen in Stuttgart vier Wochen zuvor.

20. Juli

In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben Unbekannte die deutsche Kuratorin und Kulturvermittlerin Hella Mewis entführt, nach vier Tagen wird sie befreit.

21. Juli

Nach vier Tagen zäher Verhandlungen einigen sich die Staats- und Regierungschefs bei einem Sondergipfel auf das größte Haushalts- und Hilfspaket der EU-Geschichte. Der Finanzrahmen umfasst 1,8 Billionen Euro – davon fließen 750 Milliarden in ein extra aufgelegtes Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Die Frage nach einer gemeinsamen Schuldenaufnahme der EU hatte die Mitgliedstaaten lange beschäftigt.

21. Juli

Neun Monate nach dem Anschlag von Halle beginnt in Magdeburg der Prozess gegen den Attentäter. Der Angeklagte Stephan B. offenbart ab dem ersten Verhandlungstag sein rassistisches und antisemitisches Weltbild.

24. Juli

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschließen, dass sich Reiserückkehrer künftig kostenlos auf das Coronavirus testen lassen sollen – auch wenn sie nicht aus Risikogebieten zurückkommen. Hintergrund ist, dass in immer mehr Urlaubsgebieten die Corona-Zahlen wieder steigen. Ab Ende des Monats wird die dringende Empfehlung in eine Testpflicht umgewandelt.

24. Juli

Das chinesische Außenministerium fordert die Vereinigten Staaten auf, ihr Konsulat in der Stadt Chengdu im Süden des Landes zu schließen. Damit reagiert China auf die von der amerikanischen Regierung angeordnete Schließung seines Konsulats in Houston. Die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und China sind wegen des Corona- Ausbruchs, des Handelsstreits und des harten chinesischen Vorgehens in Hongkong und in Xinjiang seit längerem angespannt.

24. Juli

Erstes Freitagsgebet in der Hagia Sophia nach der Umwandlung in eine Moschee. Rund tausend Gläubige nehmen an der Zeremonie im Beisein des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan teil, der die Umwandlung zur Moschee seit langem gefordert hatte.