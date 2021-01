Mitten in der Corona-Pandemie : Renzi lässt Regierungskoalition in Italien platzen

Alle Angebote und Aufrufe zur Versöhnung fruchteten am Ende nicht: Wie weithin erwartet, ließ der frühere Regierungschef Matteo Renzi und Vorsitzende der Kleinpartei Italia Viva (IV) am Mittwoch die Linkskoalition in Rom platzen. Renzi verkündete am Abend, die beiden IV-Ministerinnen Teresa Bellanova (Landwirtschaft) und Elena Bonetti (Familie und Chancengleichheit) sowie Außen-Staatssekretär Ivan Scalfarotto würden ihre Ämter niederlegen. Renzi gab Ministerpräsident Giuseppe Conte die Schuld am Scheitern der Koalition, weil der parteilose Regierungschef die schon vor Monaten von IV vorgebrachten Reformvorschläge systematisch ignoriert habe.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Conte hatte sich am Mittwochmorgen zu Staatspräsident Sergio Mattarella zu dessen Amtssitz auf dem Quirinalshügel begeben, um über mögliche Auswege aus der Regierungskrise zu sprechen. Mattarella hatte in den vergangenen Wochen immer wieder klar gemacht, dass er vorgezogene Parlamentswahlen mitten in der Pandemie für den falschen Weg hält und die Koalitionsparteien zur raschen Beilegung ihrer Streitigkeiten aufgefordert.

Nach dem Gespräch mit Mattarella hatte Conte seinem Widersacher Renzi angeboten, die Zusammenarbeit in dem seit September 2019 amtierenden Regierungsbündnis von linkspopulistischer Fünf-Sterne-Bewegung, Sozialdemokraten und einer weiteren Kleinpartei auf ein neues Fundament zu stellen. Ziel müsse es sein, ein festes Bündnis aller bisherigen Koalitionspartner bis zum Ende der Legislaturperiode im Frühjahr 2023 zu schmieden.

Zuvor hatte Conte angedeutet, er könne im Falle des Scheiterns der Linkskoalition versuchen, mit wechselnden Mehrheiten weiter zu regieren. Dieses Szenario gilt nach dem faktisch vollzogenen Bruch der Koalition durch Renzi nun als wenig wahrscheinlich.

Umfragen sehen Rechtsbündnis vorne

Der frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi von der liberal-konservativen Partei Forza Italia schien sein vor Wochen gemachtes Angebot, Conte und seine Koalition bei wichtigen Abstimmungen im Parlament – etwa über den Haushalt oder jetzt über das Wiederaufbauprogramm mit EU-Mitteln – zu unterstützen, nicht mehr zu erneuern. Gemeinsam mit dem früheren Innenminister Matteo Salvini von der rechtsnationalistischen Lega und Giorgio Meloni von der postfaschistischen Partei Brüder Italiens fordert Berlusconi nun Neuwahlen.