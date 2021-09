Frankenberger fragt : Ist jetzt Europas Stabilität in Gefahr, Elmar Brok?

Vor der Bundestagswahl waren sich ausländische Kommentatoren in diesem Punkt einig: In Deutschland – und damit auch in und für Europa – endet eine Ära, die Ära Merkel. Jenseits dieser Einigkeit blickten die einen mit einer gewissen Beklemmung in die Zukunft nach der „ewigen Kanzlerin“, deren Verdienst es vor allem gewesen sei, die Europäische Union in den vielen Krisen der vergangenen Jahre zusammengehalten zu haben. Die anderen wollten plötzlich entdecken, was und wie viel in Deutschland im Argen liege und unter der auch europapolitisch visionslosen Merkel unbearbeitet geblieben sei. Lege die kommende Regierung bei den Reformen nicht ein paar Zähne zu, sei der Niedergang des Landes unvermeidlich. Offenkundig fiel die Bilanz gemischt aus. Aus vielen Kommentaren sprachen dunkle Ahnungen, dass Deutschland womöglich in eine Phase großer Unsicherheit und Instabilität eintreten werde.

Klaus-Dieter Frankenberger Redakteur in der Politik.

Doch weder Wohlmeinende noch Merkel-Kritiker hätten sich ein Ergebnis vorstellen können wie jenes, das CDU und CSU am Wahlsonntag „erzielt“ haben, das schlechteste in ihrer Geschichte. Nach 16 Jahren Merkel und damit nach 16 Jahren „an der Macht“ droht die Relegation in die Opposition. Welcher Absturz! Und so wird nach der Wahl die Spekulationsmaschine angeworfen: Was bedeutet der Absturz der atlantisch gesinnten und integrationsfreundlichen CDU und der nicht ganz so integrationsfreundlichen CSU für die EU? Was ist von einer neuen deutschen Regierung zu erwarten? Fragen wir einen, der die EU wie seine Westentasche kennt und dem gerne der politfolkloristische Titel „europäisches Urgestein“ verliehen wird, fragen wir Elmar Brok: Ist jetzt die Stabilität Europas in Gefahr?