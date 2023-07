Aus der Bundesregierung kommt scharfe Kritik an den jüngsten israelischen Schritten im Siedlungsbau. Die Entscheidung, die Planung des Baus von knapp 5700 neuen Wohneinheiten im Westjordanland voranzutreiben, lehne man „nachdrücklich ab“, hieß es aus dem Auswärtigen Amt auf Anfrage der F.A.Z. „Der Beschluss der zuständigen Planungsbehörde steht in eindeutigem Widerspruch zum Ziel einer verhandelten, gerechten Zweistaatenlösung.“ Dieser Schritt drohe „die bereits äußerst angespannte Sicherheitslage weiter zu verschärfen“. Zuletzt hatte es im Westjordanland zahlreiche Angriffe auf Zivilisten sowohl von Palästinensern als auch von Israelis gegeben, mehrere Menschen wurden getötet.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Nach der Entscheidung des israelischen Planungskomitees am vergangenen Montag gab es zunächst keine Stellungnahme der Bundesregierung. Die amerikanische Regierung hatte dagegen umgehend erklärt, sie sei „zutiefst beunruhigt“ über den angestrebten Bau Tausender neuer Wohneinheiten. Israelischen Medienberichten zufolge hat noch nie eine israelische Regierung in so kurzer Zeit so viele neue Wohnungen in Siedlungen geplant und genehmigt wie die seit Ende Dezember amtierende religiös-rechtsnationalistische Koalition – mehr als 13.000 seit Jahresbeginn.

Knapp 500.000 Siedler leben inzwischen in mehr als 250 Siedlungen im Westjordanland, das von etwa drei Millionen Palästinensern bewohnt wird. Der Bau von Siedlungen in dem seit 1967 von Israel besetzten Gebiet steht nach Ansicht des Großteils der internationalen Gemeinschaft, auch Deutschlands, im Widerspruch zum Völkerrecht.

Berlin spricht von politischen Kosten

Ein Sprecher des amerikanischen Außenministeriums kritisierte auch, dass die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Planungsverfahren für den Siedlungsbau kürzlich verändert hat. Ein Ergebnis dessen ist, dass der siedlerfreundliche Finanzminister Bezalel Smotrich von der Partei „Religiöser Zionismus“ nun weitgehende Kontrolle über den Ausbau der Siedlungen erhält. Smotrich schrieb danach auf Twitter: „Mit Gottes Hilfe werden wir das Siedlungsprojekt weiter entwickeln und die israelische Kontrolle des Territoriums stärken.“ Auch im Auswärtigen Amt wird die Reform des Planungsverfahrens gegenüber der F.A.Z. nun als „problematisch“ bezeichnet, weil die Änderungen „den Genehmigungsprozess erheblich vereinfachen und beschleunigen würden“. Rund eine Woche zuvor hatte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in der Regierungspressekonferenz noch lediglich gesagt, man habe die Entscheidung „zur Kenntnis genommen“.

Offen wird in der Bundesregierung inzwischen auch geäußert, dass der Siedlungsausbau für Israel mit politischen Kosten verbunden ist. Mit Blick auf die Planung der neuen Wohneinheiten heißt es im Auswärtigen Amt, dies sei auch der „Kontext der Entscheidung (gewesen), am 20. Juni ein von den USA geführtes Statement im Menschenrechtsrat nicht zu unterstützen“. Die amerikanische Regierung hatte am vergangenen Dienstag im Namen von 27 Ländern eine Erklärung veröffentlicht, in der das zeitlich unbegrenzte Mandat einer Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats kritisiert wird.

Die Einsetzung der Kommission war Ende Mai 2021 beschlossen worden. Sie soll Menschenrechtsverletzungen in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten untersuchen und dabei auch „alle zugrunde liegenden Ursachen für wiederkehrende Spannungen, Instabilität und das Fortbestehen von Konflikten“ einbeziehen, „einschließlich systematischer Diskriminierung und Unterdrückung aus Gründen der nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Identität“.

Israel verweigert die Zusammenarbeit mit der Kommission, der es Voreingenommenheit vorwirft. Auch in der von den USA geführten Erklärung wurde „die seit Langem bestehende unverhältnismäßige Aufmerksamkeit für Israel“ im Menschenrechtsrat kritisiert. Deutschland zog seine Unterschrift unter der Erklärung offenbar praktisch in letzter Minute zurück. Die israelische Nachrichtenseite Walla schrieb daraufhin, der Schritt von Israels „zweitwichtigstem Verbündeten auf der Welt nach den USA“ habe die israelische Regierung „überrascht“ und sei das erste konkrete Anzeichen für die „wachsende Frustration der Regierung in Berlin“, was die Politik der Netanjahu-Regierung im Westjordanland angeht.