Nach dem Raketenbeschuss aus dem Libanon will Israels Ministerpräsident hart reagieren. Das Militär soll sich für „alle möglichen Reaktionen“ vorbereiten, sagte Netanjahu. Kurz darauf greift die Luftwaffe Ziele im Südlibanon und im Gazastreifen an.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach dem Raketenbeschuss aus dem Libanon ein hartes Vorgehen angedroht. „Wir werden unsere Feinde treffen, und sie werden den Preis für jegliche Aggression zahlen“, teilte Netanjahu zum Beginn einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am Donnerstagabend in Jerusalem mit.

Wenig später griff Israels Armee Ziele im Gazastreifen an. Kampfjets hätten unter anderem Waffenfabriken der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas bombardiert, teilte die Armee mit. Ob es Verletzte oder gar Tote gab, war zunächst unklar. Palästinensischen Medien und Augenzeugen zufolge waren über der Küstenenklave Explosionen zu hören und Rauch zu sehen.

Im israelischen Grenzgebiet zum Gazastreifen sei derweil Raketenalarm ausgelöst worden, teilte die Armee weiter mit. Palästinensische Augenzeugen sagten, nach den israelischen Bombardements seien Geschosse und Raketen aus dem Gazastreifen auf Südisrael abgefeuert worden. Welche militante Gruppe hinter den Angriffen steckte, war zunächst unklar.

Auch Ziele im Libanon wurden angegriffen. Das teilte das israelische Militär am Freitag bei Twitter mit. Medienberichten zufolge gab es Explosionen südlich der Stadt Tyros. In deren Nähe befindet sich ein palästinensisches Flüchtlingslager. Sicherheitskreisen zufolge wurde ein Feld in der Nähe des Flüchtlingslagers getroffen. Informationen über mögliche Opfer gebe es bislang nicht. In den frühen Morgenstunden waren demnach mindestens drei Explosionen zu hören. Der proiranische Sender Al-Mayadeen aus dem Libanon meldete, an mehreren Häusern in der Umgebung sei bei den Angriffen Sachschaden entstanden.

34 Raketen aus dem Libanon

Zuvor wurden nach Militärangaben aus dem Libanon 34 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert – so viele wie seit 2006 nicht mehr. Zwei Menschen im Norden Israels wurden leicht verletzt. Bisher hat sich noch keine Gruppierung zu den Angriffen bekannt. Israel machte jedoch militante Palästinenser verantwortlich. Auch im Süden Israels kam es in den vergangenen Tagen mehrfach zu Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen.

Netanjahu sagte weiter, die interne Debatte in Israel werde das Land nicht davon abhalten, „überall und jederzeit“ gegen die Feinde des Landes vorzugehen. Netanjahu nahm damit Bezug auf eine von der rechts-religiösen Regierung vorangetriebene Justizreform, die die israelische Gesellschaft seit Wochen spaltet.

Militär soll sich wappnen

„Unsere Feinde werden wieder lernen, dass israelische Bürger in Kriegszeiten zusammen und vereint stehen und die Aktionen des Militärs und der übrigen Sicherheitskräfte unterstützen, um unser Land und unsere Bürger zu schützen“, sagte Netanjahu weiter. Verteidigungsminister Joav Galant wies zuvor das Militär an, sich auf „alle möglichen Reaktionen“ vorzubereiten.

Libanons geschäftsführender Ministerpräsident Nadschib Mikati hat den Raketenbeschuss aus dem Libanon Richtung Israel verurteilt. „Der Libanon lehnt jede militärische Eskalation, die von seinem Land ausgeht, sowie die Nutzung libanesischen Territoriums zur Durchführung von Operationen, die die bestehende Stabilität gefährden kann, vehement ab“, sagte Mikati in Beirut.

Der Libanon ist seit Monaten ohne Präsident und die geschäftsführende Regierung Mikatis nur eingeschränkt handlungsfähig. Das Land leidet zudem auch unter einer schweren Wirtschaftskrise.

Blauhelme: Weder Libanon noch Israel wollen Krieg

Die UN-Friedensmission Unifil forderte beide Seiten zu Deeskalation auf. Die Blauhelme der Unifil überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon. „Beide Seiten haben gesagt, dass sie keinen Krieg wollen“, hieß es in einer Erklärung der Organisation von Freitagmorgen. Man sei mit beiden Ländern im Gespräch.

Die USA verurteilten den Raketenabschuss und sicherten Unterstützung zu. „Unser Engagement für die Sicherheit Israels ist eisern, und wir erkennen Israels legitimes Recht an, sich gegen alle Formen der Aggression zu verteidigen“, sagte der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel.

Der Eskalation vorausgegangen waren Zusammenstöße der israelischen Polizei mit Palästinensern auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) in Jerusalem. Netanjahu sagte am Abend, Israel habe kein Interesse, den Status quo der Heiligen Stätten zu verändern. Er rief zur Deeskalation auf. Gegen „Extremisten“ werde jedoch entschieden vorgegangen, sagte er.

Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Sie ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen. Der Tempelberg steht unter muslimischer Verwaltung, während Israel für die Sicherheit zuständig ist. Die Palästinenser werfen Israel immer wieder vor, es wolle seine Kontrolle der heiligen Stätte ausweiten.