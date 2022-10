Proteste in Iran : Mit diesem Regime kann man nicht verhandeln

Ayatollah Khamenei am 19. Oktober in Teheran Bild: via REUTERS

Wieder ist ein iranisches Mädchen tot. Gerade mal 15 Jahre alt war Asra Panahi, als die Regimeschergen in Ardabil sie zu Tode prügelten. Sie war eine gute Schwimmerin und wurde mit Medaillen überhäuft – bis sie sich weigerte, in einen Lobgesang auf die Islamische Republik einzustimmen. 3000 Kilometer entfernt töteten Russlands Drohnen etwa zur selben Zeit die Ukrainerin Viktoria Zamchenko in Kiew. Sie war 34 Jahre alt, Sommelière in einem Weinladen und im sechsten Monat schwanger. Die Drohne, die in ihre Wohnung einschlug, hatte Iran an Putin geliefert.

Der selbst ernannte Gottesstaat Iran terrorisiert die Menschen nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb seiner Grenzen. Doch alles, wozu sich die europäischen Außenministerinnen und Minister aufraffen können, sind ein paar halbherzige Sanktionen: hier einige Einreisesperren, da ein paar eingefrorene Vermögen. Anstatt die Machthaber in Teheran zu bestrafen, nimmt die EU vor allem die Sittenpolizei ins Visier – mittellose Befehlsempfänger, die sowieso nicht ins Ausland reisen. Die Revolutionsgarden wurden wieder einmal nicht auf die Terrorliste gesetzt.

Sieht so feministische Außenpolitik aus? Von Annalena Baerbock war erst einmal wenig zu hören. Dann gab es Solidaritätsbekundungen, aber auf eine kraftvolle Reaktion warten die Iranerinnen bislang vergeblich. Es wirkt so, als kämen die Proteste für die Europäer zur Unzeit – wo sie doch gerade das Atomabkommen mit Iran wiederbeleben wollen.

Die Iranerinnen wollen kein Atomabkommen

Doch wieso sollte Europa ausgerechnet jetzt mit Teheran verhandeln? Die Iranerinnen wollen kein Abkommen, das ihr Land aus der Isolation holt und die Gewalt gegen die Bevölkerung legitimiert. Sie waren schon immer befremdet, wenn westliche Politiker die Mullahs hofierten und westliche Politikerinnen sich in Teheran gehorsam ein Kopftuch aufsetzten. Sie waren nie einverstanden mit einem Abkommen, bei dem Menschenrechte gar nicht erst zur Bedingung gemacht wurden.

Es ist alle Mühen wert, Iran von der Atombombe abzuhalten. Aber mit einem Regime, das wehrlose Frauen niederknüppelt und vergewaltigen lässt, kann der Westen keine Gespräche führen. Und mit so einem Regime sollte Deutschland auch keinen Handel treiben wollen – so verführerisch der Wirtschaft iranisches Öl und Gas erscheinen mögen. Reale Profitinteressen sind noch lange keine nachhaltige Realpolitik. Das hat sich schon in Russland gezeigt.

Die bedingungslosen Befürworter des Abkommens beschwören stets die „Stabilität“, die es in der Region zu bewahren gelte. Sie übersehen dabei, dass die Mullahs die Region seit Jahrzehnten destabilisieren. Sie knechten nicht nur das eigene Volk, sondern schüren Gewalt in Syrien, dem Irak, im Jemen – und neuerdings auch in der Ukraine.

Die Proteste in Iran flauen auch nach einem Monat nicht ab. Besonders gefährlich für die Machthaber: Zum ersten Mal ist die Bevölkerung in ihrem Widerstand über Schichten, Sprachen und Ethnien hinweg vereint. Es wäre ein fatales Zeichen an die todesmutigen Demonstrantinnen, wenn der Westen über ihre Köpfe hinweg mit den Mullahs weiter verhandelte, als wäre nichts. Was es braucht, sind ernst gemeinte Sanktionen und die klare Ansage: Es gibt keinen Deal mit Vergewaltigern und Mördern.