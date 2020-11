Irak : Raketen auf die Grüne Zone in Bagdad

Demonstranten fordern am 15. November in Bagdad den Rücktritt der irakischen Regierung. Bild: AP

Es ist eine Weile her, dass der Nachthimmel über Bagdad durch Raketen und Luftabwehrfeuer erleuchtet wurde. In der Nacht zum Mittwoch war es wieder so weit: Gerade hatte die amerikanische Regierung angekündigt, die Truppen im Irak bis Mitte Januar auf 2500 Mann zu reduzieren, da wurden mindestens vier Katjuscha-Raketen auf die Grüne Zone in der irakischen Hauptstadt abgefeuert, in der unter anderem die amerikanische Botschaft liegt.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.



Eine irantreue Miliz bekannte sich zu dem Angriff. In Bagdad schürt der Vorfall Angst vor einer neuen Eskalation im Konflikt zwischen Amerika, auf dessen militärische Unterstützung und Wirtschaftskraft sich die irakische Regierung stützt, und Iran, dem übergriffigen Nachbarn, der im Irak über ein Netz kampfstarker Stellvertreter gebietet.