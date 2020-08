Laut Staatsanwaltschaft : Zwischenfall auf Berliner Autobahn war islamistischer Anschlag

Vor Videogipfel zu Belarus : Tichanowskaja fordert von EU Nichtanerkennung des Wahlergebnisses

Vor dem EU-Gipfel zur Lage in Belarus wendet sich Lukaschenkas Gegnerin per Video an die Staats- und Regierungschefs: „Verehrte Anführer Europas, ich rufe Sie dazu auf, das Aufwachen von Belarus zu unterstützen.“