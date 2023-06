Aktualisiert am

Söders frühere Verkehrsministerin Kerstin Schreyer sagte vor dem Untersuchungsausschuss zur Zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München aus. Sie sei „überall an Mauern gestoßen“.

Wer am Dienstag die Aussage der früheren bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer vor dem Untersuchungsausschuss zur Zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München verfolgte, den kann kaum mehr verwundern, warum sich das Projekt um mehrere Milliarden Euro verteuern und um viele Jahre verzögern wird. An Schreyer dürfte es eher nicht gelegen haben.

Es gibt triftige Hinweise, dass sie, nachdem sie im Februar 2020 ins Amt gekommen war, viel unternahm, um Prozesse zu beschleunigen und zuvorderst Ministerpräsident Markus Söder vor drohenden Problemen zu warnen. Doch man ließ sie abblitzen. So jedenfalls konnte man die CSU-Politikerin verstehen, die auch nach Ansicht von Oppositionspolitikern ziemlich glaubwürdig wirkte.

Alarmierende Zahlen

Ein großes Problem war demnach, dass sie, als Vertreterin des Auftraggebers Freistaat Bayern, keine Zahlen vom Auftragnehmer Deutsche Bahn bekam. Sie sei dort „überall an Mauern gestoßen“, äußerte Schreyer.

Frühere Zeugen hatten ausgesagt, dass man es bei der Bahn mit Argwohn gesehen habe, dass ihr die Politik auf die Finger schauen wollte; Schreyers Vorgänger Hans Reichhart hatte eine Fachgruppe zur „Baubegleitung“ eingesetzt.

Als dann endlich auf Arbeitsebene alarmierende Zahlen von der Bahn zum bayerischen Verkehrsministerium gelangt waren, wurden sie, so Schreyer, vom damaligen Bahn-Vorstand Ronald Pofalla erst für nichtig erklärt und dann zur „ersten Diskussionsbasis“ heruntergespielt.

Zur fraglichen Zeit war Schreyers Parteifreund Andreas Scheuer Bundesverkehrsminister – mit dem ehemaligen CDU-Politiker Pofalla war er einst im Bundeskabinett. Da könnte man meinen, dass der Scheuer vielleicht hätte behilflich sein können, zumal die Bahn dem Bund gehört.

Schreyer bat ihn auch um Unterstützung, das ist brieflich verbürgt. Scheuer mochte sich daran in seiner Zeugenaussage nicht mehr erinnern – Schreyer hingegen sagte, ihr Parteifreund habe sie wieder an die Bahn zurückverwiesen. „Ich kann ja niemanden zwingen, mir zu helfen“, sagte Schreyer.

Seit sie von Söder entlassen wurde, hat sie versucht, sich eine eigene Machtbasis aufzubauen, mit durchwachsenem Erfolg. Zwar ist sie Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses – Söders Kandidaten hatte die Fraktion durchfallen lassen, um dem Parteichef eins auszuwischen.

Aber Schreyers Ambitionen auf den Fraktionsvorsitz gelten als aussichtslos. Gerne wird über sie kolportiert, sie sei allzu forsch. Darauf nahm sie am Dienstag Bezug: „Ich bin ja nicht sehr diplomatisch, leider.“

Zwar forsch, steht aber zu ihren Entscheidungen

Andererseits fälle sie schnell Entscheidungen und stehe dann auch dazu. Im Unterschied zu Söder? Sie vermied es, diesen offensichtlich zu belasten, zog sich aber auch nicht auf die üblichen Erinnerungslücken zurück, wenn die Beantwortung von Fragen den Ministerpräsidenten nicht gut aussehen ließ.

Immer wieder drehte es sich um einen Runden Tisch, an dem nach Schreyers Wunsch alle Projektbeteiligten versammelt werden sollten. Ihrer Meinung nach hätte dazu nur der Ministerpräsident einladen können – und dieser willigte wohl auch grundsätzlich ein.

Allein: Die Runde kam nie zustande, jedenfalls nicht bis zur Ablösung Schreyers im Februar 2022, obwohl sie „auf allen Ebenen“ immer wieder nachgefragt und gegenüber der Staatskanzlei klar gemacht habe, „dass die Hütte brennt“.

Die Aussage ist auch deswegen heikel, weil es einen Vermerk aus der Staatskanzlei gibt, in dem ein Referatsleiter die Stammstrecke als „kein Gewinnerthema“ klassifiziert, unter Billigung des Staatskanzleichefs. Die Opposition mutmaßt, dass Söder das genauso sah, zumal er sich ein halbes Jahr später um die Kanzlerkandidatur bewarb.