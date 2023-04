Abt Franziskus, ich will mit Ihnen über den Zweifel reden. Dafür müssen wir wahrscheinlich erst einmal über den Glauben reden. Sind Sie gläubig? Und wenn ja, was bedeutet das?

Ja, was ist mein Glaube? Es ist viel, viel, viel fraglich geworden, was mir früher Festigkeit gab. Eigentlich ist der Glaube für mich letztlich ein Schritt ins Vertrauen. Man kann ihn tun, und er ist genauso plausibel wie die Verweigerung dieses Schrittes.

Wieso tun Sie dann diesen Schritt?

Ich bin im christlichen Glauben aufgewachsen, und ich würde sagen, dass im Laufe meines Lebens das Anerzogene mehr und mehr zu meinem Eigenen geworden ist. Ich bin kurz nach dem Krieg in einem Industriellenhaushalt aufgewachsen. Es wurde morgens und abends gebetet, auch vor Tisch. Der Kirchgang am Sonntag war selbstverständlich. Dass ich Priester werden wollte, das kam schon in meiner frühen Jugend auf. Meine Mutter behauptete, ich hätte in der Wiege schon ausgesehen wie ein alter Landpfarrer.