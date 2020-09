Umgang mit dem Klimawandel : Letzte Hoffnung Atomkraft

Eine Frau, ein Mann, ein langer Zank. Die Frau ist die Technik-Historikerin Veronika Wendland, Jahrgang 1966, schlagfertig, kämpferisch, funkelnd böser Witz. Sie nennt sich grün und links, aber sie hat etwas an sich, das Linke und Grüne kaum ertragen können: Sie will Atomkraft, weil ihrer Meinung nach ohne Atomkraft die Klimawende nicht gelingen kann. Und sie sitzt im Vorstand des Pro-Atom-Vereins Nuklearia. Für manche Grüne könnte sie da gleich in der AfD sitzen, so schlimm ist das.

Der Mann ist der Kerntechniker Rainer Moormann. Er ist eine halbe Generation älter als Wendland und ganz anders. Am Telefon spricht er leise und schonungsvoll, wie einer, der viel lieber zuhört als erzählt. Nie würde er jemandem ins Wort fallen, aber das sollte niemanden täuschen. Kämpfen kann auch er, und nicht umsonst ist er einer der Granden der Anti-Atomkraft-Bewegung.

Seine Trophäe ist eines der großen Projekte aus der Zeit der Nuklear-Euphorie der frühen Bundesrepublik im letzten Jahrhundert: der Kugelhaufenreaktor in Jülich, den er 2008 durch ein vernichtendes Sicherheitsgutachten zu Fall gebracht hat. Kein Wunder also, dass er lange mit Veronika Wendland im Streit lag.

Jetzt aber haben sich die beiden zusammengetan. Im Juli haben sie dazu aufgerufen, den deutschen Atomausstieg zu verschieben. Beide zusammen, „Atomkraftbefürworterin die eine, Atomkraftkritiker der andere“. So beschreiben sie sich im Vorspann ihres Appells. Kern der Sache: Die sechs verbliebenen deutschen Atomkraftwerke sollen nicht wie vorgesehen spätestens Ende 2022 abgeschaltet werden, sondern bis etwa 2030 weiterlaufen. Grund: Die Erneuerbaren sind technisch noch in den Kinderschuhen.

Vor allem Großspeicher für Energie im Winter fehlen, und wenn das so bleibt, wird man ohne Atomstrom in Kohle und Gas gefangen bleiben. Deshalb verlangen Wendland und Moormann, die Option Atomkraft bis 2030 offenzuhalten. Dann solle man prüfen, wie weit die grüne Technologie sei, und könne entscheiden: abschalten, wenn alles ausgereift scheint, oder mit Kernkraft weitermachen, wenn kein Land in Sicht ist.

Beide gehen damit an die Schmerzgrenze. Veronika Wendland akzeptiert, dass dann wirklich Schluss sein könnte mit dem Atom, für das sie so leidenschaftlich kämpft. Rainer Moormann nimmt in Kauf, dass es vielleicht weitergeht.

Plötzliche Richtungswechsel als Lebensprinzip

Vorher war der Zank eskaliert. Im Januar hatte Wendland per Tweet darauf hingewiesen, dass Uran für Atomkraftwerke auch aus Meerwasser gewonnen werden kann, und Moormann hatte ironisch zurückgeschossen: Klar, schließlich hätten ja schon die Nazis aus Meerwasser Gold destillieren wollen. Aus Sicht von Wendland war das die alte böse Verleumdungsgleichung: Atomfreund gleich Hitler-Fan, das ist ein Standardspruch der Shitstorms. So ließ sie die Keule zurückschwingen: Und die Windkraft, das Herzenskind der Grünen? „Ich darf Sie daran erinnern“, twitterte sie an Moormann, dass die Nazis ihrerseits „Reichswindkraftturm-Planungen liebten“. Nazi um Nazi, Gift um Gift. So ging es weiter. Wendland warf Moormann „Murphy-Primitivismus“ vor und spottete über den „Panikdiskurs der Strahlenangst-Szene“. Moormann schimpfte sie eine „Jubelpropagandistin der Atomlobby“, und dann haute er noch einmal in die Faschismus-Kerbe. „Ich komme mehr und mehr zu der Einschätzung“, schrieb er, „dass Ihre linken AfD-kritischen Artikel nur taktisch motiviert sind“. Hochenergetische Teilchen auf Kollisionskurs in verstrahlter Atmosphäre.