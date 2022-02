Zwei Jahre Corona : Die unendliche Pandemie

Was ist das Einzige, das man sicher über Corona sagen kann? Dass es noch nicht vorbei ist. Wer hoffte, dass die Krankheit irgendwann ihren Schrecken verlieren würde, wurde bisher immer enttäuscht. Es ist eine der wenigen Konstanten dieser Pandemie.

Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Folgen Ich folge



Dabei gab es den Glauben, dass es bald besser wird, von Anfang an. Der Impfstoff nährte diese Hoffnung. Nachdem bald jeder einen Termin für eine Impfung bekam, sprachen einige schon über die Krankheit, als sei man im Begriff, sie auszurotten. Dann kam Delta und warf alle mühsam errungenen Gewissheiten über den Haufen. Nun konnten auch Menschen, die sich zweimal hatten impfen lassen, das Virus weitergeben. Die Impfung blieb wichtig, sie bot aber keinen schnellen Ausweg mehr aus der Pandemie.

Omikron lässt die Leute nun wieder hoffen. Weil sich nach einigen Wochen abzeichnete, dass die Variante zwar hoch ansteckend, aber auch harmloser ist als bisherige, schlugen einige vor, sie einfach durch die Bevölkerung rauschen zu lassen. Das Virus sollte leisten, was die Impfkampagne nicht vermochte. Es sollte auch den Verweigerer im hinterletzten Winkel immunisieren. Die Zahl der Infektionen würde zwar explodieren, aber auch genauso schnell wieder in sich zusammenfallen. Ein kurzer Spuk, dann wäre alles vorbei. Doch es gibt schlechte Nachrichten: Auch diese Hoffnung könnte trügerisch sein.

Darauf deutet eine Studie aus Österreich aus dieser Woche hin. Sie zeigt, dass Omikron-Infizierte nur wenige Antikörper bilden, wenn sie davor noch keinen Kontakt mit Corona hatten, sich also weder impfen ließen noch infizierten. Wer nur Omikron bekommt, wäre dann gegen andere Varianten kaum geschützt. Eine Durchseuchung würde also wenig bringen, besonders den Ungeimpften nicht. Fachleute müssen die Studie zwar noch abschließend begutachten. Außerdem beschäftigt sie sich nur mit Antikörpern. Wie gut jemand gegen Corona gewappnet ist, hängt nicht nur von ihnen ab, sondern auch von den T-Zellen. Trotzdem dämpft die Studie die Erwartungen, die manche in Omikron setzen.

Kein Ende von Corona in Sicht

Dann wäre da noch Israel. Lange galt das Land als „Impfweltmeister“. Während man sich in Deutschland noch stritt, wo die Dosen von Biontech blieben, standen die Israelis schon für die Impfung an. Sie waren die Ersten, die im Sommer vergangenen Jahres einen Booster bekamen. Für Omikron schien das Land bestens gewappnet. So war es aber nicht, im Gegenteil. In dieser Woche behandelten israelische Ärzte so viele schwer kranke Corona-Patienten wie noch nie zuvor. Viele Menschen starben.

Wenn nicht einmal in Israel ein Ende in Sicht ist, warum sollte es dann in Deutschland so sein? Droht eine unendliche Pandemie?

Fachleute weisen zunächst einmal auf einen Irrglauben hin: dass Corona so abrupt enden könnte, wie die Krankheit gekommen war. Der Virologe Ralf Bar­tenschlager, Präsident der Gesellschaft für Virologie, sagt: „Diese Vorstellung herrscht nur in unseren Köpfen vor.“ Tatsächlich niste sich das Virus in der Gesellschaft ein. Das ist gemeint, wenn in Talkshows davon die Rede ist, man müsse lernen, „mit Corona zu leben“. Bartenschlager hält das nicht gerade für einen „paradiesischen Zustand“. Es bedeute, „dass es immer wieder Personen geben wird, die empfänglich sind für eine Infektion und daran auch erkranken“. Und der Epidemiologe Klaus Stöhr, ehemals Leiter des globalen Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation, sagt: „Es war von Beginn an klar, dass es niemals eine Impfung geben würde, die eine Ansteckung vollständig verhindern kann und dass das Virus permanent zirkulieren würde.“