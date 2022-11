CDU-Abgeordneter Wadephul : „Unter Lambrecht wird die Bundeswehr jeden Tag schwächer“

Aktualisiert am

Neun Monate nach Zeitenwende-Rede und 100-Milliarden-Programm kommt bei der Bundeswehr zu wenig an. Haushälter, Wehrbeauftragte und die Opposition sind alarmiert.

Neun Monate nach Beginn des russischen Krieges in der Ukraine steht die Bundeswehr laut Auffassung von Verteidigungsexperten schlechter da als zuvor. Zweifel an der Ertüchtigung der Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung gibt es nicht nur an der militärischen Basis.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Die schleppende Umsetzung der Beschlüsse des Parlaments bereitet auch der Wehrbeauftragten Eva Högl (SPD) Sorgen. „Wir können uns ein Weiter-so nicht erlauben. Die Lage erfordert ein Umsteuern, zügig und konsequent“, sagte sie der F.A.Z. Das Bemühen sei da, so Högl, „ich fürchte, dass das nicht reichen wird“.

Auch unter den Abgeordneten des Bundestages wächst die Kritik. Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Johann Wadephul (CDU) sieht für den schlechten Zustand der Streitkräfte die Verantwortung bei der sozialdemokratischen Ministerin Christine Lambrecht.

Neun Monate nach Ankündigung des Sondervermögens stelle man deprimiert fest, dass das Verteidigungsministerium damit scheitere, die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen umzusetzen, sagte er. „Es fehlt an politischem Willen und Führung durch Ministerin Lambrecht. Unter ihrer Verantwortung wird die Bundeswehr jeden Tag schwächer statt stärker. Das ist gerade jetzt eine fatale Entwicklung.“

Nicht nur in der Opposition gibt es Kritik an ausbleibenden Verträgen und Bestellungen für Rüstungsvorhaben. Der Obmann der Grünen im Haushaltsausschuss, Sebastian Schäfer, sagte: „Vorlagen zur Rüstungsbeschaffung aus dem Verteidigungsministerium lassen nach der Ausrufung der Zeitenwende durch den Bundeskanzler zu lange auf sich warten. Das Geld aus dem Sondervermögen steht bereit, wird bisher aber nicht genutzt.“

Ein Gremium, das die Beschaffungsvorhaben – etwa Kampfflugzeuge und Fregatten sowie Geld für die Digitalisierung des Heeres – beratend begleiten soll, hat sich erst am 8. November konstituiert. Die Vorsitzende des Gremiums, die SPD-Politikerin Wiebke Esdar, verwies darauf, dass ein Wirtschaftsplan zum Sondervermögen vom Verteidigungsministerium erst am 11. November vorgelegen habe. Im Februar soll sich das Gremium erstmals zur Sacharbeit treffen.