Zustand der Bundeswehr : Militärisches Leichtgewicht

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat in den vergangenen Wochen mehrere Kurswechsel der Sicherheitspolitik und eine Neubewertung der Bundeswehr als Streitkraft initiiert. Allerdings stellt sich die Frage, ob Heer, Luftwaffe und Marine dazu überhaupt in der Lage wären. Zunächst schlug die CDU-Vorsitzende Ende Oktober die Einrichtung einer Sicherheitszone im umkämpften Norden Syriens vor.

Sie brachte dafür auch die Bundeswehr ins Spiel als aktiven Teil einer heiklen Mission zwischen türkischen, syrischen, kurdischen und nicht zuletzt russischen Kräften in einer der gefährlichsten Gegenden der Erde. Mindestens eine Kampfbrigade wäre dazu als deutscher Beitrag notwendig. Außenminister Heiko Maas und die SPD waren empört, aber international sorgte die Aktion doch für Aufsehen: Die Deutschen wollen raus aus der Komfortzone der Weltpolitik? Keine Ausreden mehr bei heiklen Einsätzen? Das wäre eine Neuigkeit.

Wenige Tage später kündigte Kramp-Karrenbauer vor jungen Offizieren in der Bundeswehruniversität in München an, dass die deutschen Streitkräfte in Zukunft mutiger und engagierter in Auslandseinsätze gehen sollen. Als Beispiele nannte sie den Konflikt in Mali, wo die Arbeitsteilung mit den dort ebenfalls stationierten französischen Truppen darauf hinausläuft, dass die Hauptlast der Kämpfe gegen den Islamisten-Terror bei den Franzosen liegt. Hohen Blutzoll entrichten auch Soldaten anderer UN-Mitgliedsländer, vor allem Afrikaner.

Das Spektrum militärischer Mittel ausschöpfen

„Haben wir“, fragt sich Kramp-Karrenbauer, „wirklich überzeugende Gründe, unseren Beitrag auf Aufklärung und Unterstützung zu beschränken?“ Sie findet nein. Und man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass die französischen Mitstreiter schon etwas länger der Auffassung sind, es sei an der Zeit. Auch von Amerikanern, Briten oder Niederländern und Polen gäbe es keine Beschwerden, falls die Mittelmacht Deutschland sich nicht nur diplomatisch und bei zivilem Aufbau, sondern auch militärisch stärker engagieren würde. Im Gegenteil.

Kramp-Karrenbauer ist jedenfalls dafür. Es gelte, sagte sie, „das Spektrum unserer militärischen Mittel wenn nötig auszuschöpfen“. Das klingt nach einer ganz neuen Härte im Einsatz, in Afrika, aber auch in Syrien oder in Afghanistan. Die Verteidigungsministerin gab außerdem zu bedenken, westliche Solidarität könne nicht als Einbahnstraße darin bestehen, dass kanadische Soldaten innerhalb einer Nato-Mission das Baltikum schützen.

Sondern auch Deutschland solle dort Präsenz zeigen, wo sich entlegene Partner bedroht fühlen, etwa an den Rändern der chinesischen Einflusszone. Auch da witterte die SPD gleich Kanonenbootpolitik. Ihr Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich sagte: „Die Idee eines deutschen Engagements im Indopazifik erinnert mich an das wilhelminische Weltbild eines ‚Platzes an der Sonne‘. Natürlich bedeutet das nicht Kolonien, aber die militärische Präsenz in weit entfernten Räumen.“ Das, so Mützenich, „widerspricht allen sicherheitspolitischen Vorstellungen der SPD“.