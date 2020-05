Zuschuss für arme Schüler : 550 Millionen Euro für Tablets und Co.

Digitale Endgeräte an sich garantieren keinen Lernerfolg. Besonders gering ist der positive Effekt in allen Studien, wenn Schüler ohne Anleitung oder analoge Unterrichtseinheiten mit Computerprogrammen lernen. Während der Zeit der Schulschließungen und des Wechsels zwischen Präsenz- und Online-Unterricht sind die Schulen dennoch auf digitale Endgeräte angewiesen. Kinder aus einkommensschwachen Familien sind dabei deutlich im Nachteil. Sie besitzen oft nur ein Smartphone, aber kein arbeitsfähiges Endgerät wie ein Laptop oder Tablet.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Bund und Länder haben sich deshalb auf eine Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule in Höhe von 550 Millionen Euro geeinigt (500 Millionen bezahlt der Bund, 50 Millionen die Länder). Sie wird nun dem Haushaltsausschuss des Bundestags zugeleitet, dann an die Länder. Wie das Geld an die Schulen gelangt, regeln die Länder mit den Schulträgern. Für die Wartung von Geräten dürfen die zusätzlichen Mittel nicht verwendet werden. Der Digitalpakt war nicht für Endgeräte, sondern für digitale Infrastruktur gedacht. Der Koalitionsausschuss der Unionsfraktionen und der SPD hatte in seiner Sitzung am 22. April das Sofortprogramm beschlossen.

Daraufhin hatten das Bundesbildungsministerium und die Länder eine Vereinbarung über Soforthilfe verhandelt. „Die Corona-Krise darf keine Bildungskrise werden“, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Freitag in Berlin. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte: „In der Zeit der schrittweisen Schulöffnung, in der sich Präsenzunterricht und Heimarbeit abwechseln, arbeiten die Schulen weiter digital.“ Die Länder hätten gesehen, dass der Unterricht auch an Grenzen stoße, weil Schüler keine digitalen Endgeräte hätten. Wer solch ein Endgerät dringend brauche, entscheidet die jeweilige Schule.

Auch im kommenden Schuljahr werde es einen Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht geben. Von Sommercamps und Unterricht in den Ferien hält sie nichts. Derzeit arbeiten die Länder aber an einem abgestimmten Lernprogramm, wie der Wechsel von Präsenz- und Digitalunterricht nach den Sommerferien weitergehen kann, ohne noch größere Bildungsrückstände zu riskieren.