Rasch in den Ruhestand : Immer mehr Frührentner

Die Zahl der Rentenempfänger, die die Rente mit 63 Jahren in Anspruch nehmen, ist deutlich höher als von der Bundesregierung erwartet. Insgesamt sind es derzeit 3,5 Millionen Rentner – von 18 Millionen Rentnern insgesamt in Deutschland. Das geht aus dem aktuellen Rentenversicherungsbericht hervor, den das Kabinett in der kommenden Woche behandeln will.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Rente mit 63 gibt es auf zwei Wegen. Seit sechs Jahren ist es für Menschen, die mindestens 45 Jahre gearbeitet haben, möglich, ohne Rentenkürzungen in den Ruhestand zu gehen. Kamen in dieser Gruppe 2016 noch 225.640 neue Renten hinzu, so waren es im vergangenen Jahr schon 247.150 Renten.