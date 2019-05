Die Koalition nach den Wahlen : Warum die SPD untergeht

Das nächste Beben, das nächste Desaster für die große Koalition: Gegen die Grünen kommen SPD und Union derzeit nicht an. Im Falle der SPD heißt das: Sie geht unter. Im Falle der CDU: Sie ist kurz davor. Das liegt an der Klimapolitik, aber auch und vor allem am Phlegma einer führungslosen Koalition. Den Grünen kommen dabei die Schülerdemonstrationen entgegen, mit denen – ähnlich wie im Fall der „Zerstörung der CDU“ durch den Youtuber Rezo – große Teile der älteren Generation durchaus sympathisieren. CDU und SPD gelten als abgewirtschaftet, die Grünen (was Establishment-Kritik angeht: auch die AfD) sind für viele Wähler offenkundig der einzige Lichtblick.

In Berlin ging der Wahlkampf aber schon am Abend weiter: weil der künftige Präsident der EU-Kommission gefunden werden muss; weil schon bald in drei Bundesländern gewählt wird; vor allem aber, weil die Bundestagswahl ihre Schatten vorauswirft. Das bringt das Binnenleben der Regierungsfraktionen und -parteien durcheinander. Weder Andrea Nahles noch Annegret Kramp-Karrenbauer können sich ihrer Sache sicher sein. Nahles nicht, weil der SPD in der Europawahl, erst recht aber in Bremen nicht gelungen ist, was sie nach der Bundestagswahl geschworen hatte: wie Phoenix aus der Asche aufzusteigen. Aber auch Kramp-Karrenbauer nicht, weil für sie, wenn auch auf höherem Niveau, dasselbe gilt: Die CDU verharrt, trotz des Bremer Erfolgs, in einer Schwäche, die noch vor wenigen Jahren als undenkbar galt.

Die erste Frage, die sich der Koalition jetzt stellt, lautet: Kann sich Nahles halten? Die Versuchung für sie ist groß, nicht erst ihren Sturz abzuwarten, sondern, wenn es für sie brenzlig wird, die Koalition aufzukündigen. Dann drohte ihr zwar immer noch Martin Schulz, der seinem Hype nachtrauert und der es deshalb der SPD, die ihn damals nicht machen ließ, wie er wollte, noch einmal zeigen will. Und auch Olaf Scholz sieht sich mindestens ebenso als der bessere Kanzlerkandidat. Wer auch immer sich dann durchsetzt: Nahles hätte bessere Chancen, Partei- und Fraktionsvorsitz für sich zu retten. CDU und CSU können sich währenddessen einmal mehr als Stabilitätsanker präsentieren – für die SPD der letzte verbliebene Anreiz, von Machtspielchen in eigener Sache abzusehen.

Wird es nun heißen: Das war ja „nur“ Europa, das war ja „nur“ Bremen? Die „Europaparteien“ CDU und CSU werden vorerst damit beschäftigt sein, „ihren“ Spitzenkandidaten gegen sozialdemokratische, liberale und grüne Widerstände durchzusetzen. Die Kanzlerin und die Vorsitzenden von CDU und CSU werden dabei unterschiedliche Rollen spielen (müssen). Kramp-Karrenbauer und Markus Söder können eindeutiger für Manfred Weber kämpfen, als das Angela Merkel möglich ist. Das ohnehin angeschlagene Erscheinungsbild der Union in der Koalition heitert dieses fortgesetzte Doppelspiel nicht auf. Also: Augen zu und durch? Viele Abgeordnete, ob von CDU, CSU oder SPD, müssen sich etwas anderes fragen: Wie tief wollen wir noch sinken? Was haben wir eigentlich noch zu gewinnen, wenn das so weitergeht?