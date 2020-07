Zum Tode von Hans-Jochen Vogel : Ein großer Sozialdemokrat

Hans-Jochen Vogel ist einer der großen Sozialdemokraten des vergangenen Jahrhunderts gewesen. Den Aufstieg der SPD nach dem zweiten Weltkrieg hat er repräsentiert. Die Regierungsjahre der Koalition von SPD und FDP unter den Bundeskanzlern Brandt und Schmidt hat er bis 1982 mit geprägt. Vogel, der vom Habitus und vom Arbeitsstil her stets ein Mann der Exekutive war, erwies danach seiner SPD den größten Dienst: Als Oppositionsführer im Bundestag und einige Jahre auch als Parteivorsitzender hielt er Partei und Fraktion zusammen.

Leicht war es nicht in einer Zeit, in der seine eigene vom Krieg und Wiederaufbau geprägte Generation schrittweise abtrat und die Nachgeborenen mit Macht nach vorne drängten. Vogel führte. Doch er führte nicht bedingungslos und nicht allein wegen des Ehrgeizes, Ämter und Macht zu besitzen. Politische Führung war für Vogel stets auch Dienst und Dienen. Sie bestand für ihn auch aus Leiden und Erleiden, vielleicht auch deshalb, weil er, der gläubige Katholik, Politik vor allem unter moralischen Kategorien zu betreiben suchte.

Nach seinem Ausscheiden aus Ämtern und Funktionen war er zwar auf Parteitagen ein häufig gesehener Gast. Als mahnender Redner wurde er gern gehört. Doch in der Ferne litt er unter dem Niedergang der einst stolzen deutschen Sozialdemokratie. Nach seinem Rücktritt vom SPD-Vorsitz im Frühjahr 1991 folgte eine Ära, in der die SPD-Vorsitzenden fast im Zwei-Jahres-Rhythmus wechselten.

1966 wählten ihn 77,9 Prozent der Münchner zum OB

Vogel wurde 1926 in Göttingen geboren. Es war kein klassisch sozialdemokratischer Haushalt, aus dem er stammte. Sein Vater, ein gebürtiger Münchner, war Wissenschaftler und später Professor für Tierzucht in Gießen. Nach Abitur und Kriegsdienst studierte Vogel Rechtswissenschaften. Er promovierte „magna cum laude“, was ihm später den hämisch gemeinten Begriff vom „Einser-Juristen“ eintragen sollte. Vogel trat in die Bayerische Justizverwaltung ein. 1950 wurde er SPD-Mitglied. Sein jüngerer Bruder Bernhard wandte sich – später ebenfalls politisch erfolgreich – der CDU zu. Eine kurze Zeit gehörten beide dem Bundesrat an – der ältere Hans-Jochen für das Land Berlin, der jüngere Bernhard für Rheinland-Pfalz.

In den sechziger Jahren war Vogel politisch gesehen ein Star des Südens. 1960 wurde er im Alter von gerade 34 Jahren zum Oberbürgermeister von München gewählt – damals zum jüngsten Oberbürgermeister einer europäischen Millionenstadt. Ein aus heutiger Sicht traumhafte Ergebnisse hat er damals erzielt: 64,3 Prozent 1960, 77,9 Prozent 1966. Noch heute ist die bayerische Landeshauptstadt von seinem Wirken geprägt. Der Bau der U-Bahn fiel in seine Zeit. Er betrieb erfolgreich das Vorhaben, die Olympischen Sommerspiele 1972 nach München zu holen. Vogel zählte als junger Mann schon zu den großen deutschen Bürgermeistern.

Sein Abschied aus München 1972 freilich war nicht frei von Enttäuschungen. Er, der als rechter Sozialdemokrat galt, konnte den Linksschwenk der Münchner SPD nicht verhindern, dessentwegen er auf dem Höhepunkt seines Ansehens 1971 ankündigte, im Frühjahr 1972 nicht wieder als Oberbürgermeister kandidieren zu wollen. Bei der Landtagswahl 1974 trat er als SPD-Spitzenkandidat an. Die CSU aber gewann mit mehr als 62 Prozent. Vogels Tätigkeit in der Landespartei neigte sich dem Ende zu.