Die Zukunft der Volksparteien : Die Fehlkonstruktion

Am Ende blieben zwei. Zwei von neun. So lässt sich das Schicksal der großen Koalition in Berlin in Zahlen fassen. Die Grundlage für das, was einem Polit-Krimi mit Serienmord gleicht, wurde vor nicht einmal zwei Jahren gelegt. Am 12. März 2018, einem Montag, unterzeichneten die Parteivorsitzenden Angela Merkel, Horst Seehofer und der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz den Vertrag, mit dem CDU, CSU und SPD ihre dritte große Koalition innerhalb von 13 Jahren eingingen. Sein Titel verheißt einen neuen Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland und einen neuen Zusammenhalt für das Land. Nicht nur die Parteichefs, sondern auch die führenden Köpfe der Fraktionen im Bundestag unterschrieben: Volker Kauder, Alexander Dobrindt und Andrea Nahles. Ebenso taten es die Generalsekretäre der drei Parteien, nämlich Annegret Kramp-Karrenbauer, Andreas Scheuer und Lars Klingbeil.

Zur kürzlich gefeierten Halbzeit der Koalition waren von diesen neun Personen nur noch zwei in dem Amt, das sie bekleideten, als sie den Vertrag unterzeichneten: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, nicht gerade die beiden Hauptpersonen beim Zustandekommen des ungeliebten Bündnisses. Die übrigen sieben haben ihre Ämter zum Teil sehr schnell verloren oder aufgegeben. Das Versprechen, dass mit dieser Koalition alles neu und dynamisch werde, haben die Parteien also eingehalten. Jedenfalls hinsichtlich des Wechsels in den Spitzenämtern.

Tatsächlich hat geradezu ein politisches Blutbad stattgefunden. Alle drei Parteivorsitzenden wurden ausgetauscht, die Fraktionschefs von Union und SPD, Kauder und Nahles, ebenfalls. Alle fünf konnten dem Druck ihrer Parteien nicht standhalten und verzichteten auf ihre Ämter, die – abgesehen vom Kanzleramt – die mächtigsten einer jeden Koalition sind. Für die drei Kräfte, die das System der Bundesrepublik in den siebzig Jahren ihrer Existenz als Volksparteien prägten, stellt sich damit die existentielle Frage: Können sie es schaffen, sich zu erneuern?

Inhaltliche Erneuerung geht nur mit neuen Köpfen

Kein anderes Wort erfreut sich im politischen Raum einer solchen Konjunktur. Weil Politiker gern vom eigenen Streben nach Macht ablenken, pflegen sie zu behaupten, die Erneuerung beziehe sich im Wesentlichen auf die Inhalte. Das ist aber nicht einmal die halbe Wahrheit. Inhaltliche Erneuerung findet – wenn überhaupt – nur mit neuen Köpfen statt. Neues lässt sich mit alten Köpfen nicht glaubhaft darstellen. Altes lässt sich dagegen auch mit neuen Köpfen fortsetzen.

Warum funktioniert das nicht? Weil die Parteien dieser Koalition unvereinbare Wünsche haben. Die einen wollen auf Dauer bleiben, die anderen wollen endlich gehen. Die Sozialdemokraten waren nach der Wahl 2017 entschlossen, sich nicht wieder unter ein großkoalitionäres Joch ziehen zu lassen. Der damalige Vorsitzende Martin Schulz ließ sich wie einst Odysseus an den Mast seines mit reichlich Schlagseite dahindümpelnden Schiffes binden, um den Sirenengesängen Angela Merkels und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiers zu widerstehen, die SPD möge doch weiterregieren. Als Schulz am Wahlabend verkündete, die Partei werde einer neuen Bundesregierung auf keinen Fall mehr angehören, war der Jubel im Berliner Willy-Brandt-Haus trotz eines katastrophalen Wahlergebnisses riesig.