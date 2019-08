Zukunft der Bundesregierung : So viel Ungewissheit war lange nicht

Man hört kein Wort der Häme. Gut, CDU-Mitglieder würden ohnehin sagen, dass Häme nicht ihr Stil sei. Aber dass aus der Führungsriege der CDU nicht einmal Spott zu hören ist über den Zustand der SPD, sondern vielmehr Besorgnis, gründet tiefer als die Regeln des Freiherrn von Knigge. In der CDU geht die Angst um, dass es ihr mit ein wenig Verzögerung so ergehen könnte wie den Sozialdemokraten.

Schon jetzt schwindet die Zustimmung der Wähler dramatisch. Bei der Bundestagswahl 2013 verfehlten CDU und CSU noch knapp die absolute Mehrheit, sechs Jahre später steht die Union bei 26 Prozent. Die jahrzehntelang gültige Gesetzmäßigkeit, dass im Zweifelsfall nach einer Bundestagswahl immer noch eine große Koalition aus Union und SPD gebildet werden kann, ist dahin. Schon zu Beginn des vorigen Jahres war es knapp, doch jetzt würden die 26 schwarzen mit den zwölf roten Prozent nicht einmal in die Nähe einer Mehrheit kommen.

Noch eine Gewissheit ist längst ins Wanken geraten. Bisher galt, dass den Kanzler in der Regel die CDU stellt und die SPD zur Aufrechterhaltung des politischen Gleichgewichts diese Regel gelegentlich durchbricht. Jetzt gibt es ein neue Lage. Die Grünen werden nicht umhinkönnen, einen Kanzlerkandidaten für die nächste Wahl aufzustellen. Wer in den Umfragen gleichauf mit der Union liegt, würde sich ansonsten die Frage gefallen lassen müssen, wie ernst es um den Regierungswillen bestellt ist. Es ist verständlich, dass sich die Grünen bisher spreizen und die Debatte vermeiden wollen. Das erfolgreich wirkende Führungsteam Habeck/Baerbock müsste sich dann trennen, weil das Grundgesetz eine Doppelspitze im Kanzleramt nun mal nicht vorsieht. An der Notwendigkeit ändert das nichts.

Alles kann schnell gehen. Guckt sich die SPD-Basis im Herbst eine Führung aus, die das Ende der großen Koalition anstrebt, würde das vierte Kabinett Merkel noch weiter destabilisiert. Eine Bundestagswahl im Frühjahr 2020 statt im Herbst 2021 wäre keine ausgemachte Sache, aber vorstellbar. Dann müssten nicht nur Sozialdemokraten und Grüne die heikle Frage nach der Kanzlerkandidatur schnell beantworten, sondern ebenso die Unionsparteien.

Die eigentliche Katastrophe für die CDU

Für die würde das auch ein schwieriges Unterfangen. Können sich Rot und Grün über eine Wahlniederlage immer noch mit dem Argument hinwegtrösten, man habe die eigenen Werte, das Programm in den Mittelpunkt der Wahlauseinandersetzung gestellt und da habe der Wähler eben anders entschieden, ist dieser Weg für die CDU verstellt. Denn der wichtigste Programmpunkt für sie heißt: Wir regieren das Land. Von einem Kanzlerkandidaten erwarten die Parteimitglieder immer, die Themen so zu setzen, dass die Mehrheit der Wähler sich hinter CDU und CSU versammelt, damit Macht und Mandate gesichert sind. Das kann – um ein Beispiel herauszugreifen – bedeuten, dass man für Atomstromerzeugung ist oder dagegen.

Das Gespür dafür verloren zu haben ist die eigentliche Katastrophe für die CDU. Die Verantwortung dafür lässt sich nicht allein bei der neuen Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer abladen. Schließlich trat das Phänomen schon vor ihrer Amtszeit auf, als Angela Merkel einen nicht kleinen Teil der CDU-Klientel durch ihre Asylpolitik verlor. Darauf haben einige in der Union mit einer Verbeugung nach rechts reagiert, vor allem die CSU. Nachdem dieser Versuch auch Stimmen gekostet hatte, ertönten in beiden Parteien Alarmrufe, man habe die Mitte vergessen, die einen doch trage, und müsse sich dieser wieder zuwenden. Während Markus Söder von München aus bereits die Hinwendung zur grünen Mitte vorbereitete, zog sich die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer noch den Zorn des Richtung Mitte-links ausgerichteten Teils der Partei zu, indem sie im Fernsehen von Grenzschließungen als Ultima Ratio sprach, was auch im Kanzleramt für Verärgerung sorgte. Unterdessen wächst der Druck, endlich ein klimapolitisches Konzept auf die Beine zu stellen. Schon ist in der CDU die Rede von Chaos.

Womöglich wird sich alles wieder beruhigen. Die Koalition hält bis zum regulären Ende der Legislaturperiode durch, die SPD erholt sich unter einer neuen Führung, und die Union hält auch im Herbst 2021 wieder den Schlüssel zum Kanzleramt in den Händen. Oder aber es gibt eine Entwicklung ähnlich derjenigen in vielen Nachbarstaaten, in denen das etablierte Parteiengefüge erodiert ist. Das kann übel ausgehen wie in Großbritannien oder Italien. Im zweitgrößten EU-Land, in Frankreich, ist noch nicht entschieden, wie die Sache endet. Die politische Macht hat eine Bewegung übernommen, die aber nichts von der inzwischen zerstörerischen Kraft des Brexit-Movements hat.

Vielleicht übernehmen in Deutschland – siehe Baden-Württemberg – dann die Grünen für eine Weile die Funktion der stabilisierenden Kraft. Immerhin haben die einmal als Bewegung begonnen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das umjubelte Politpaar Habeck/Baerbock mitsamt der Partei sich als substanzgeladen erweist und nicht nur als glitzernde Projektionsfläche. So viel Ungewissheit war lange nicht.