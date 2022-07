Zu wenig Bewerber : Bayern gehen die Lehrer aus

Ein Lehrer einer fünften Klasse am Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg (Bayern) im Juli 2017 Bild: dpa

In der letzten Woche vor Beginn der Sommerferien bekam in Bayern manche Schulleitung unerfreuliche Post vom Schulamt. Tenor: Corona sowie die Flüchtlinge aus der Ukraine würden die sowieso schon angespannte Personalsituation an den Grund- und Mittelschulen neuerlich verschärfen. Die Unterrichtsbedarfe hätten sich erhöht, gleichzeitig fehlten viele Lehrer, weil sie erkrankt oder schwanger seien. Sodann wurde der Instrumentenkasten präsentiert, mit dem man der Notlage womöglich Herr werden könne: Angehende Lehrer, die erst das erste Staatsexamen haben, sollen im Unterricht eingesetzt werden, das Kontingent für individuelle Förderung, das zum Teil sowieso schon für den Kernunterricht zweckentfremdet wird, soll reduziert, Klassen sollen zumindest punktuell von 28 auf 29 Schüler vergrößert werden.

Die Spekulationen, was wirklich dräut, reichen noch viel weiter. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), spricht von einer „großen Geheimniskrämerei“ des Ministeriums – und skizziert, was sie befürchtet: „Klassen kann man zusammenlegen, und dann geht’s halt mit 34 Schülern in einer Klasse los. Bei Klassen mit hohem Migrationsanteil muss man nicht mehr kleine Klassen bilden, sondern kann sie so bilden wie reguläre Klassen auch. Wenn kein ausgebildeter Lehrer da ist, dann sucht man eben Seiteneinsteiger, die keine Qualifikation als Lehrerin haben. Wenn die Stundentafel nicht zu erfüllen ist, dann kann man ja Randfächer streichen.“

CSU will Schulpolitik wohl Freien Wählern lassen

Im Kultusministerium hält man derlei für den üblichen Alarmismus vonseiten eines Interessenverbands. „Belastbare Angaben, wie sich die Unterrichtsversorgung zu Beginn des Schuljahres darstellen wird, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.“ Alles, was gegenwärtig in der Presse und bei Verbänden kursiere, seien „Momentaufnahmen“. Das Kultusministerium bestätigt nur, dass die Situation eine „große Herausforderung“ sei. Der Ukrainekrieg kann demnach zu einem Schülerzuwachs von mehr als 30 000 Schülerinnen und Schülern führen, die etwa gesondert in Deutsch unterrichtet werden müssen. Die Belastbarkeit solcher Zahlen ist allerdings fraglich und hängt nicht zuletzt vom weiteren Verlauf des Kriegs ab. Die Corona-Pandemie wiederum, teilt das Kultusministerium mit, führe „zu krankheitsbedingten Personalausfällen in erheblichem Umfang“. Überdies bestehe für die etwa 3000 schwangeren Lehrerinnen ein betriebliches Beschäftigungsverbot.

Für das neue Schuljahr stünden im Staatshaushalt „grundsätzlich hinreichend Stellen und Mittel zur Verfügung, um alle Personalbedarfe umfassend abzudecken“, heißt es vonseiten des Ministeriums. Für die Beschulung der geflohenen Kinder und Jugendlichen seien sogar zusätzlich 1620 Vollzeitkapazitäten geschaffen worden. Indes: Stellen sind noch keine Lehrer. Das Kultusministerium gesteht zu: „Angesichts eines deutschlandweit angespannten Bewerbermarktes bedeutet es aber eine große Herausforderung, diese Stellen zu besetzen beziehungsweise entsprechende Arbeitsverträge zu schließen.“

Das Ministerium widerspricht Vorwürfen des BLLV, dass die Verantwortung für harte Maßnahmen vom Ministerium nach unten verlagert werde. Die Schulaufsichtsbehörden seien wie jedes Jahr involviert, weil sie „die konkrete Bedarfslage an den Schulen vor Ort am besten einzuschätzen wissen“.

In Münchner Regierungskreisen gilt es als Binse, dass in der Schulpolitik wenig Lorbeer und sehr viel Kritik zu ernten ist. Ein CSU-Minister sagte jüngst, das Kultusministerium, das momentan Michael Piazolo von den Freien Wählern führt, dürften diese auch über die Landtagswahl 2023 hinaus gerne behalten. Da man sich die Lehrer nicht backen kann, bleibt zur Entspannung der Lage wohl nur, sie besser zu bezahlen. Die Freien Wähler wollen das trotz angespannter Haushaltslage zum Wahlkampfthema machen.