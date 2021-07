Zu viel Impfstoff : Schrei vor Glück oder schick’s zurück

Wie sich die Corona-Zeiten ändern. Im Frühjahr ging es um die Frage, wie der knappe Impfstoff möglichst schnell unters Volk gebracht werden kann. Welche Infrastruktur nötig ist, damit die Vakzine rasch den Weg vom Zentrallager des Bundes in die Länder finden – und danach über die Impfzentren in die Oberarme der Bürger. Doch inzwischen hat der Wille zur Impfung nachgelassen, vor allem das umstrittene Mittel des Herstellers AstraZeneca liegt in den Impfzentren herum. Bei ihrer Sitzung Mitte Juni hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern daher beschlossen, dass ungenutzte Vakzine zurückgegeben werden können. Einzige Voraussetzung ist, dass die Mittel noch mindestens zwei Monate lang haltbar sind. Ein Formular des Bundesgesundheitsministeriums, in dem die Länder angeben können, wie viele Einheiten sie zurückgeben möchten, ist inzwischen in den Ländern angekommen.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Nach Recherchen der F.A.Z. wollen die Länder dem Bund mindestens 850.600 Einheiten des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca zurückschicken. Am Ende dürften es noch deutlich mehr sein. Bis zum 9. August haben die Länder Zeit, die gewünschten überzähligen Mengen an das Ministerium von Jens Spahn (CDU) zu melden – und viele konnten am Freitag noch nicht genau abschätzen, wie viel in den Impfzentren liegenbleiben wird. In Hessen geht es zum Beispiel um 170.000 bis 190.000 Einheiten. „Die ungeöffnete Mehrdosenbehälter des Impfstoffs von AstraZeneca sind bis zu sechs Monate bei zwei bis acht Grad Celsius im Kühlschrank lagerfähig“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Wiesbaden.

Ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung in Berlin bestätigte, dass etwa 62.000 Einheiten des Impfstoffs an den Bund zurückgegeben werden sollen. Aus Sachsen-Anhalt kommen weitere 22.000 Einheiten dazu. Alleine Baden-Württemberg plant, knapp eine halbe Million Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca zu retournieren. Doch nicht nur das. „Aufgrund mangelnder Nachfrage verfallen leider circa 4000 Dosen dieses Impfstoffs Ende Juli“, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums in Stuttgart. „Sie werden fachgerecht entsorgt.“

Bei der Opposition im Bundestag löste der Schritt Unverständnis und Empörung aus. „Es ist ein Debakel, dass in mehreren Bundesländern nicht alle Impfdosen genutzt werden können und einige sogar verfallen und entsorgt werden müssen“, sagte der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Michael Theurer, am Freitag. „Das muss zukünftig unbedingt verhindert werden.“ Überhaupt brauche die Impfkampagne „neuen Schwung“, wie Theurer sagte. „Vor allem junge Erwachsene sollten stärker in den Fokus rücken.“ Bis Donnerstag waren 51,5 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft. 61,5 Prozent hatten mindestens die erste Spritze erhalten.

Doch was macht die Bundesregierung genau mit den überschüssigen Impfdosen aus den Ländern? Zum einen hat das Kabinett beschlossen, mindestens 30 Millionen Einheiten von AstraZeneca und Johnson&Johnson an Drittstaaten zu verschenken. Das soll im August beginnen. 80 Prozent werden der Initiative Covax zur Verfügung gestellt; dort ist Deutschland der zweitgrößte Geber. Der Rest wird bilateral abgegeben. Nach Informationen der F.A.Z. will der Bund große Mengen von Vakzinen aber auch selbst einlagern, im Gespräch sind eine Dosis je Einwohner, also mehr als 80 Millionen.