Abruptes Ende im Bundestag : Wie sich ausgerechnet Johannes Kahrs verkalkulierte

Eigentlich hatte Johannes Kahrs gedacht, die Sache laufe gut für ihn. Nach vielen Jahren als Haushaltspolitiker in der SPD-Fraktion habe er mal was anderes machen wollen, sagt er. Das Amt des Wehrbeauftragten schien Kahrs da genau richtig, eine geeignete Fortsetzung seiner politischen Laufbahn.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z. Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Was der amtierende Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels davon halten mochte, war dem ellbogenstarken Hamburger dabei offenbar nicht so wichtig. Bartels wollte bleiben, das war klar. Aber der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich schien offen für Veränderung. So jedenfalls schildert Kahrs es am Mittwoch in der Hamburger Lokalpresse.