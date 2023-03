Blumen und Kerzen zum Gedenken: der Eingangsbereich eines Gemeindehauses der Zeugen Jehovas in Hamburg, in dem ein Amokläufer sieben Menschen tötete Bild: dpa

Ein Gutachten im Auftrag der Hamburger Polizei kommt zu dem Schluss, dass der Hamburger Amokläufer Philipp F. offenbar aus religiösen Motiven gehandelt hat. Das berichtet der „Spiegel“ unter Berufung auf das Gutachten des Extremismusforschers Peter Neumann, der am Londoner King's College lehrt. Für das Gutachten wurde das Buch ausgewertet, das P. veröffentlicht hat. Demnach war Hass auf christliche Religionsgemeinschaften das plausibelste Motiv für die Tat.

F. sei ein „religiöser Fanatiker“ gewesen, der Wut darüber empfunden habe, dass Religionsgemeinschaften Gläubigen die Wahrheit vorenthielten. In dem Buch finden sich demnach auch antidemokratische Ansichten, jedoch seien Rückschlüsse auf eine rechtsextreme Gesinnung „unbegründet“.

Hamburger Behörden mussten sich wegen Buchs rechtfertigen

Philipp F. hatte Anfang März in einem Gebetshaus der Zeugen Jehovas im Norden Hamburgs sieben Menschen getötet und viele weitere verletzt. Im Anschluss tötete er sich selbst. Vor der Tat hatte ein anonymer Hinweisgeber die Hamburger Waffenbehörde gewarnt, dass F. Hass auf die Religionsgemeinschaft hege, auch wurde die Behörde gebeten, zu überprüfen, ob F. in der geistigen Lage sei, eine Waffe zu besitzen.

Weiterhin berichtete der Hinweisgeber, dass F. seine „Wahnvorstellungen“ in einem Buch festgehalten habe. Das rund 300 Seiten dicke Pamphlet hatte F. im Dezember 2022 im Selbstverlag veröffentlicht.

Nach dem Hinweis hatte die Hamburger Waffenbehörde Philipp F. überprüft, konnte jedoch bis auf eine Kleinigkeit nichts beanstanden. Das Buch lag den Beamten nicht vor. Sie hatten vor der Überprüfung von F. erfolglos im Internet danach gesucht. Nach der Tat mussten sich die Hamburger Behörden rechtfertigen, warum sie angesichts des Hinweises auf das Buch nicht ein Verfahren zum Entzug der Waffenbesitzkarte eingeleitet hatten.

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hatte in dem Zusammenhang gesagt, das Buch wäre eine Grundlage gewesen, um einen Prozess zum Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnis anzustoßen. In dem Buch heißt es Berichten zufolge unter anderem, dass Massenmord im Auftrag Gottes legitim, die Verfolgung der Juden ein himmlischer Akt und Adolf Hitler ein Werkzeug Christi gewesen sei.

Doch finden sich in dem Buch lauf Gutachten nun keine Hinweise darauf, dass F. ein Attentat begehen würde, berichtet der „Spiegel“. Die Zeugen Jehovas kämen in dem Buch gar nicht vor. Auch sei ausgehend von dem Buch „alles andere als klar“, dass F. Antisemit sei. So fänden sich keine Hinweise auf „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder biologischen Rassismus“. Vieles widerspreche dem, was man von einem ideologisch orientierten Rechtsextremen erwarten würde. So spreche sich F. etwa für eine Annäherung zwischen Christentum und Islam aus.