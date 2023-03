Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, Mitte), Außenministerin Annalena Baerbock, Umweltminister Robert Habeck (beide Bündnis 90/Die Grünen), Finanzminister Christian Lindner (FDP) Justizminister Marco Buschmann und Verkehrsminister Volker Wissing (beide FDP, v.l.n.r.) am Montag bei den deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen in Rotterdam Bild: dpa

Sie verhandeln wieder: An diesem Vormittag kommen die Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP abermals im Kanzleramt zusammen. Im Koalitionsausschuss wollen sie Kompromisse in diversen Streitfragen suchen. Dem Vernehmen nach geht es vor allem um mehr Klimaschutz im Verkehrswesen und einen schnelleren Bau von Autobahnen. Ein erstes Krisentreffen war am Montag nach rund 19 Stunden unterbrochen worden.

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch gab sich vor der Fortsetzung des Koalitionsausschusses zuversichtlich. „Wichtig ist, dass wir jetzt bestimmte Streitfragen zugespitzt klären, damit wir eine Vorlage haben, dann im parlamentarischen Verfahren tatsächlich diese Fortschritte zu erzielen, die dringend notwendig sind“, sagte Miersch am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass das den drei Partnern heute gelingt.“

Miersch gab aber zu, dass sich alle schnellere Ergebnisse gewünscht hätten. „Allerdings sind es eben ganz große Themen, teilweise Themen, die in der großen Koalition liegen geblieben sind“, sagte Miersch.

Scholz verspricht mehr Tempo

Nachdem sich SPD, Grüne und FDP am Montag vertagt hatten, sprach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von Fortschritten, ohne jedoch Details zu nennen. „Wir haben in den Beratungen sehr, sehr gute Fortschritte erzielt“, sagte er am Flughafen Rotterdam vor deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen, die dann bis in den Abend dauerten. Die bisherigen Gespräche seien eine gute Grundlage. Ziel der Gespräche am Dienstag sei es, „sehr klare Festlegungen zu treffen, dass wir das nötige Tempo erreichen“, sagte Scholz mit Blick auf die Energienetze. Es müssten Hunderte Milliarden Euro investiert werden. Mit dem bisherigen Tempo gehe dies nicht.

Scholz ergänzte, es sei innerhalb der Ampel eine Verständigung zur Modernisierung des Landes erzielt worden. Viele Jahrzehnte sei es in Deutschland zu langsam vorangegangen. „Das muss sich ändern, und das wird sich auch ändern.“ Deutschland brauche jetzt einen Schub nach vorne. Diese Aussage scheint für Pläne für ein ganzes Maßnahmenpaket zu sprechen, während zuvor von wenigen Entscheidungen ausgegangen worden war.

Oppositionsführer Friedrich Merz warf der Regierung vor, sich immer wieder gegenseitig zu blockieren. CDU-Generalsekretär Mario Czaja stellte im „Tagesspiegel“ die Regierungsfähigkeit der Ampel in Frage. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der Mediengruppe Bayern: „Aus der Streit-Ampel wird jetzt auch noch die Streik-Ampel, weil es ja an Arbeitsverweigerung grenzt, wenn es nach so vielen Stunden kein einziges Ergebnis gibt.“

Wissler spricht von „Blockadekoalition“

Die Vorsitzende der Linken, Janine Wissler, bezeichnete das Ampel-Bündnis gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland als „Blockadekoalition“. „Die Anzahl der auf Eis gelegten Projekte machen die Regierung handlungsunfähig, was gerade in der derzeitigen Situation unverantwortlich ist“, so Wissler. „Wahlversprechen wie die Kindergrundsicherung werden zerredet und enden in Flickschusterei auf Kosten der Ärmsten.“ Wissler rief Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu mehr Durchsetzungskraft auf. Insbesondere Finanzminister Christian Lindner und Verkehrsminister Volker Wissing (beide FDP) seien Bremsklötze im Klimaschutz, bei sozialer Gerechtigkeit und Investitionen in die Zukunft. Doch vom Kanzler sei nichts zu hören. „Er sollte dringend innerhalb der Koalition und öffentlich klarstellen, dass der Koalitionsvertrag gilt und die darin vereinbarten Projekte umgesetzt werden.“

Sogar aus den eigenen Reihen kam Kritik. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle sagte: „Was ich nicht gut finde, ist, wenn man die Zusammenarbeit in der Koalition grundsätzlich infrage stellt. Da sollten wir alle uns auch an die eigene Nase fassen, einschließlich der FDP“, sagte er am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. Diese Koalition werde weiterbestehen und Deutschland gut regieren. Alle drei Parteien versuchten, ihr eigenes Profil in der Koalition zu erhalten, so Kuhle weiter. „Wenn SPD, Grüne und FDP miteinander koalieren, dann bedeutet das nicht, dass man fusioniert, sondern dann bedeutet das, dass man projektbezogen in einigen Bereichen zusammenarbeitet.“

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert betonte dagegen am Montagabend in der Sendung „RTL Direkt“: „Es ist besser, zwei Tage lang hart um Lösungen in wichtigen Fragen zu ringen, als zwei Jahre lang ohne Lösungen in diesen Bereichen regieren zu müssen. Das könnten wir dem Land nicht zumuten. Die zwei Tage sind, glaube ich, mit viel Augen-Zudrücken schon zumutbar.“

Scholz war am Nachmittag zusammen mit mehreren Ministern, darunter Vize-Kanzler Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner, Außenministerin Annalena Baerbock, Verkehrsminister Volker Wissing, Verteidigungsminister Boris Pistorius und Justizminister Marco Buschmann, nach Rotterdam geflogen. Mehrere Termine des Kanzlers für diesen Dienstagvormittag und auch den frühen Nachmittag wurden abgesagt.