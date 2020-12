Streit über Zeppelin-Stiftung : Ein neues Luftschiff?

Schilda oder Stiftungsrecht? Oder beides? Ein bizarrer Rechtsstreit beschäftigt seit einiger Zeit Gerichte, Anwälte, Professoren oder, last, but not least, Medienleute im weiteren Sinn. Schon mehrere Millionen Euro dürften die Parteien bisher aufgewendet haben; auf dem Spiel stehen potentiell sogar Milliarden und Grundfragen des deutschen (Stiftungs-)Rechts.

Reinhard Müller Verantwortlicher Redakteur für „Zeitgeschehen“ und F.A.Z. Einspruch, zuständig für „Staat und Recht“. F.A.Z.



Es geht tatsächlich um Luftschiffe: Der Zeppelin-Urenkel Albrecht von Brandenstein-Zeppelin will die 1947 aufgelöste Zeppelin-Stiftung wiederherstellen. Er hält die damalige Liquidierung der Stiftung durch Rechtsanordnung des Staatssekretariats für das französisch besetzte Gebiet Württembergs und Hohenzollerns für unrechtmäßig und wollte erreichen, dass die Gelder der Stiftung, die zugleich Hauptaktionärin der ZF Friedrichshafen AG ist, künftig für mildtätige Zwecke und zur Förderung der Luft- und Raumfahrtforschung eingesetzt werden.