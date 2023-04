„Letzten Generation“ in Italie : Klimaaktivisten droht Klage wegen Bildung krimineller Vereinigung

Behinderung der Bewegungsfreiheit, Zerstörung und Beschmutzung von Kulturgütern – so lauten die Vorwürfe gegen die Mitglieder der Ultima Generazione in Padua in Italien. Den Klimaaktivisten droht nun eine Anklage.