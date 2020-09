Zeitungsbericht : 50.000 Schüler in Corona-Quarantäne

Aktualisiert am

50.000 Schüler in Corona-Quarantäne

Gymnasium Essen Nord-Ost: Viele deutsche Schüler müssen derzeit in Isolation. Bild: dpa

Die Anzahl an Schülern in Isolation wird sich laut Lehrerverband allein in den nächsten drei Monaten mindestens verdreifachen. Das wird auch Folgen für die Eindämmung der Pandemie haben.