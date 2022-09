Allensbach-Umfrage : Mehrheit glaubt an Sieg der Demokratie

Es ist ein Merkmal unserer Zeit, dass sich angesichts der Kumulierung von Krisen und Risiken die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen, in vieler Hinsicht drängend stellt. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stehen an Wegscheiden, werden in Entscheidungen gezwungen, die lange verdrängt wurden oder nicht drängend schienen. Der Frieden in Europa erschien vielen garantiert, die überwältigende Mehrheit kennt nichts anderes als Frieden. Plötzlich ist Europa jedoch beteiligter Zeuge eines Krieges, bei dem es um die Verteidigung von Souveränität und Freiheit geht, und wird damit selbst in die Entscheidung gezwungen, ob es Frieden um jeden Preis verfolgt oder den Kampf um Freiheit und Souveränität unterstützt.

Gleichzeitig stellen sich viele Fragen, wieweit Abhängigkeiten in Kauf genommen werden können; das gilt nicht nur in Bezug auf die Versorgung mit Energie und Rohstoffen, sondern auch für die Organisation der Wirtschaftsbeziehungen. Hat die Globalisierung ihren Zenit überschritten, wollen wir eine schärfere Selektion von Handelspartnern und eine Renationalisierung von Produktionsstrukturen, und sind wir dafür auch bereit, Wohlstandseinbußen hinzunehmen?

Die ökonomischen Kollateralschäden der Krisen stellen auch die gesellschaftliche Solidarität auf die Probe. Das Zutrauen, dass der Wohlstand und damit die Verteilungsspielräume kontinuierlich weiter wachsen, ist zerstört, und dies zwingt auch Entscheidungen auf, wie die knapper werdenden Ressourcen eingesetzt werden sollten. Der künftige Zuschnitt des Sozialstaates in einer rasch alternden Bevölkerung steht hier zur Debatte und die Frage, welche Reformen von der Bevölkerung mitgetragen oder zumindest akzeptiert würden.

Es sind so grundlegende Weichenstellungen, dass es für jede Regierung zur Herausforderung wird, die richtigen Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig die Mehrheit der Bevölkerung zu überzeugen, um sich die Basis für die Weiterführung ihrer Politik zu sichern. Bei der ersten Frage, der Balance zwischen Friedenssicherung und der Unterstützung bei der Verteidigung von Souveränität und Freiheit, gelingt dies der Regierung mit jedem Monat weniger. Im März, nach dem Ausrufen der Zeitenwende, unterstützte die Mehrheit der Bevölkerung den Kurs in Bezug auf den Ukrainekrieg, nur 33 Prozent zogen eine kritische Bilanz. Schon im Mai hielten sich Anerkennung und Kritik die Waage, seither wächst die Unzufriedenheit mit dem Kurs der Regierung kontinuierlich. Aktuell sind nur 29 Prozent mit der Ukraine-Politik der Regierung zufrieden, 58 Prozent unzufrieden.

Die grundsätzliche Frage, ob die Verteidigung von Souveränität und Freiheit höher zu bewerten ist, als unter allen Umständen den Frieden zu verteidigen, wird von der Mehrheit eindeutig mit Ja beantwortet. Nur 22 Prozent räumen Frieden absolute Priorität ein, auch wenn dies Unterwerfung bedeutet. Es macht jedoch einen Unterschied, ob es um die Verteidigung der eigenen Freiheit geht oder um die Unterstützung eines anderen Landes. Die Bevölkerung sieht für sich erhebliche Kollateralschäden des Krieges, befürchtet aber nicht eine Bedrohung der eigenen Souveränität und Freiheit. Die Stärkung der Verteidigungskraft des eigenen Landes gehört dadurch nach wie vor nicht zu den Prioritäten der Bürger. Umso größer ist die Herausforderung, die Unterstützung für die Sanktionen zu erhalten, insbesondere wenn die Kollateralschäden für die Bevölkerung spürbarer werden als zurzeit.